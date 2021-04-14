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Gucci要跟Balenciaga推聯名系列？本周四就知道真假！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci即將在台灣時間4月15日晚間9點線上發布最新的時裝系列「詠嘆調Aria」，傳出屆時會攜手Balenciaga和其創意總監Demna Gvasalia推出聯名系列的消息。圖／Gucci提供、摘自網路
Gucci即將在台灣時間4月15日晚間9點線上發布最新的時裝系列「詠嘆調Aria」，傳出屆時會攜手Balenciaga和其創意總監Demna Gvasalia推出聯名系列的消息。圖／Gucci提供、摘自網路

義大利時尚品牌Gucci，在去年底推出The North Face x Gucci的聯名系列，成功掀起熱議與搶購潮。本周Gucci即將在台灣時間4月15日晚間9點線上發布最新的時裝系列「詠嘆調Aria」，在那之前又傳出一個令許多時尚迷興奮的消息—Gucci將要攜手Balenciaga和其創意總監Demna Gvasalia推出聯名系列？

Gucci創意總監Alessandro Michele在去年宣布品牌將脫離傳統時裝周行程，一年只辦兩場時裝秀，並不再以四季命名服裝系列，而是以特殊的「樂章」為名。之前陸續推出的「終曲Epilogue」、「OUVERTURE of Something that Never Ended無盡序曲」雖然受到疫情影響不是以秀的模式呈現，但都可以清楚看出是依循新的規則所誕生的。

而即將曝光的「詠嘆調Aria」，是邁入2021年後Gucci第一場時裝發表，今年也正好適逢Gucci 100周年紀念，在此時如果真的攜手同屬開雲集團底下的Balenciaga推出聯名系列，也是不無可能。但如果單就「詠嘆調」意指的「獨唱曲」，好像又和聯名的合作意思背道而馳。

目前兩品牌官方都沒有出面證實，但也沒有否認。在台灣時間4月15日晚間9點曝光的「詠嘆調Aria」系列中到底會不會看見Alessandro Michele和Demna Gvasalia聯手打造的新品？無疑已成了這場發表最受矚目的焦點。

Gucci去年底推出The North Face x Gucci的聯名系列，掀起熱議與搶購潮。圖／Gucci提供
Gucci去年底推出The North Face x Gucci的聯名系列，掀起熱議與搶購潮。圖／Gucci提供
Gucci脫離傳統時裝周行程後推出的「終曲Epilogue」系列。圖／Gucci提供
Gucci脫離傳統時裝周行程後推出的「終曲Epilogue」系列。圖／Gucci提供
Gucci脫離傳統時裝周行程後推出的「OUVERTURE of Something that Never Ended無盡序曲」系列。圖／Gucci提供
Gucci脫離傳統時裝周行程後推出的「OUVERTURE of Something that Never Ended無盡序曲」系列。圖／Gucci提供
Gucci即將在台灣時間4月15日晚間9點線上發布最新的時裝系列「詠嘆調Aria」，傳出屆時會攜手Balenciaga和其創意總監Demna Gvasalia推出聯名系列的消息。圖／摘自網路
Gucci即將在台灣時間4月15日晚間9點線上發布最新的時裝系列「詠嘆調Aria」，傳出屆時會攜手Balenciaga和其創意總監Demna Gvasalia推出聯名系列的消息。圖／摘自網路
Gucci創意總監Alessandro Michele(左)在去年宣布品牌將脫離傳統時裝周行程，一年只辦兩場時裝秀，並不再以四季命名服裝系列，而是以特殊的「樂章」為名。圖／Gucci提供
Gucci創意總監Alessandro Michele(左)在去年宣布品牌將脫離傳統時裝周行程，一年只辦兩場時裝秀，並不再以四季命名服裝系列，而是以特殊的「樂章」為名。圖／Gucci提供

Gucci 品牌

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