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許路兒、木村光希拎COACH「女友穿搭」 素素的就超甜
之前木村光希（Koki,）在IG釋出櫻花樹下拍的照片，她的笑容也如同櫻花綻放，身穿簡單的丹寧襯衫，素素的就超甜；許路兒以白T、格紋褲、寬邊帽，輕鬆搭出甜美清爽的風格，兩人造型成為女友穿搭示範版本，有鄰家女孩的親和卻又自帶光芒，配襯的COACH Ergo包款，增添了中性帥氣的氛圍。
許路兒的發文總是俏皮有趣，她提到COACH的手工刺繡服務，以「有些簡單的單品加點小巧思就會很迷人，就像白粥裡加一小坨海苔醬的美味，懂？」來形容，而木村光希的包款樣式，就是融入了手繪日記般的刺繡細節；她們身上的包款都是COACH Ergo系列，來自品牌檔案中的經典款，以六○年代的Hobo包輪廓打造、到九○年代成為流行大勢。
執行創意總監Stuart Vevers以左、右兩側為窄版側片的形貌來設計Ergo，增添皮革包邊更為耐用、也表現精緻感，此外，也有響應環保以剩餘皮革編織而成的款式，在春季回歸自然意境的主題中，表現經典揉合當代的魅力。品牌好友水原希子、水原佑果姊妹倆分別詮釋了黑色皮革款與Signature C緹花面料藍色款，古靈精怪的表現當代女孩的童心。
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