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許路兒、木村光希拎COACH「女友穿搭」 素素的就超甜

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
水原希子、木村光希、許路兒選搭COACH的Ergo手袋。圖／取自IG
水原希子、木村光希、許路兒選搭COACH的Ergo手袋。圖／取自IG

之前木村光希（Koki,）在IG釋出櫻花樹下拍的照片，她的笑容也如同櫻花綻放，身穿簡單的丹寧襯衫，素素的就超甜；許路兒以白T、格紋褲、寬邊帽，輕鬆搭出甜美清爽的風格，兩人造型成為女友穿搭示範版本，有鄰家女孩的親和卻又自帶光芒，配襯的COACH Ergo包款，增添了中性帥氣的氛圍。

許路兒的發文總是俏皮有趣，她提到COACH的手工刺繡服務，以「有些簡單的單品加點小巧思就會很迷人，就像白粥裡加一小坨海苔醬的美味，懂？」來形容，而木村光希的包款樣式，就是融入了手繪日記般的刺繡細節；她們身上的包款都是COACH Ergo系列，來自品牌檔案中的經典款，以六○年代的Hobo包輪廓打造、到九○年代成為流行大勢。

執行創意總監Stuart Vevers以左、右兩側為窄版側片的形貌來設計Ergo，增添皮革包邊更為耐用、也表現精緻感，此外，也有響應環保以剩餘皮革編織而成的款式，在春季回歸自然意境的主題中，表現經典揉合當代的魅力。品牌好友水原希子、水原佑果姊妹倆分別詮釋了黑色皮革款與Signature C緹花面料藍色款，古靈精怪的表現當代女孩的童心。

許路兒以Ergo搭出甜美俐落的穿搭風格。圖／取自IG
許路兒以Ergo搭出甜美俐落的穿搭風格。圖／取自IG
木村光希演繹Embroidery Ergo刺繡點綴包款。圖／取自IG
木村光希演繹Embroidery Ergo刺繡點綴包款。圖／取自IG
水原希子帥氣表現黑色Ergo的俐落。圖／取自IG
水原希子帥氣表現黑色Ergo的俐落。圖／取自IG
Ergo經典Signature C綠色、天藍色緹花面料單肩手袋，19, 800元。圖／COACH提供
Ergo經典Signature C綠色、天藍色緹花面料單肩手袋，19, 800元。圖／COACH提供
水原佑果背著春夏新款Ergo，呈現都會休閒的輕快。圖／取自IG
水原佑果背著春夏新款Ergo，呈現都會休閒的輕快。圖／取自IG
許路兒以Ergo搭出甜美俐落的穿搭風格。圖／取自IG
許路兒以Ergo搭出甜美俐落的穿搭風格。圖／取自IG
Ergo經典 Signature C石灰色、象牙白色緹花面料單肩手袋，19, 800元。圖／COACH提供
Ergo經典 Signature C石灰色、象牙白色緹花面料單肩手袋，19, 800元。圖／COACH提供
許路兒以Ergo搭出甜美俐落的穿搭風格。圖／取自IG
許路兒以Ergo搭出甜美俐落的穿搭風格。圖／取自IG
Ergo編織單肩手袋，27,800元。圖／COACH提供
Ergo編織單肩手袋，27,800元。圖／COACH提供
Ergo單肩手袋，19,800元。圖／COACH提供
Ergo單肩手袋，19,800元。圖／COACH提供

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