許路兒、木村光希拎COACH「女友穿搭」 素素的就超甜

之前木村光希（Koki,）在IG釋出櫻花樹下拍的照片，她的笑容也如同櫻花綻放，身穿簡單的丹寧襯衫，素素的就超甜；許路兒以白T、格紋褲、寬邊帽，輕鬆搭出甜美清爽的風格，兩人造型成為女友穿搭示範版本，有鄰家女孩的親和卻又自帶光芒，配襯的COACH Ergo包款，增添了中性帥氣的氛圍。

許路兒的發文總是俏皮有趣，她提到COACH的手工刺繡服務，以「有些簡單的單品加點小巧思就會很迷人，就像白粥裡加一小坨海苔醬的美味，懂？」來形容，而木村光希的包款樣式，就是融入了手繪日記般的刺繡細節；她們身上的包款都是COACH Ergo系列，來自品牌檔案中的經典款，以六○年代的Hobo包輪廓打造、到九○年代成為流行大勢。