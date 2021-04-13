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飲品買1送1！3間「打卡系手搖飲」優惠　時間長達5星期

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「五桐號」在4月14日推出「流心奶皇珍珠奶茶」買1送1優惠。圖／五桐號提供
「五桐號」在4月14日推出「流心奶皇珍珠奶茶」買1送1優惠。圖／五桐號提供

為了替上班族們打氣，連鎖手搖飲「五桐號」在4月14日，推出「流心奶皇珍珠奶茶」買1送1的限時優惠，現賺65元。全新登場的手搖飲新品牌「料杯杯」也將於4月16日正式開幕，連續4周推出指定飲品2杯100元等慶祝優惠。另外主打創意調飲與造型雞蛋糕的「呦窩UWU」，同樣慶祝新店開幕，推出連續5周的優惠，多種飲品均可享買1送1或優惠價。

以杏仁凍凍飲最具代表性的「五桐號」，以流心奶皇港式月餅為基礎，推出可以喝的月餅「流心奶皇珍珠奶茶」，鹹香中還帶有奶茶的甘甜感，帶有特殊的層次風味，每杯65元。4月14日當天，全台11間門市均推出「流心奶皇珍珠奶茶買1送1」的優惠，限時只有一天，售完為止。

全新開幕的「料杯杯」將於4月16日於三重開設首間門市，透過彩色小芋圓、嫩仙草、水晶球、芋泥等不同元素，推出咀嚼感豐富的特色飲品，包括有紫芋泥啵啵牛乳沙、彩小芋綠豆牛乳沙、彩小芋爆料厚奶等不同選擇。為慶祝新店開幕，4月16日至22日，「百香QQ搖搖綠」原價每杯65元，特價2杯100元；4月23日至4月29日，「18號紅玉」買1送1；4月30日至5月6日，「三凍奶茶」原價每杯65元，特價2杯100元；5月7日至5月13日期間，「彩小芋綠豆牛乳沙」原價每杯65元，特價2杯100元。每日均限量100組。

繼中山南西店後，主打創意特調飲及造型爆漿雞蛋糕的「呦窩UWU」將於4月14日、4月28日陸續開設信義通化店、台北大安店。為慶祝新店開幕，中山南西店與信義通化店，4月14日至20日，「金萱柳橙」特價49元；4月21日至27日，「青檸紅茶」特價39元；4月28日至5月4日，「青檸蘋果氣泡飲」特價59元，每日限200組。另外還有指定品項買1送1優惠，4月14日為青檸蘋果氣泡飲、4月21日為呦窩鐵觀音茶歐蕾、4月28日為蘋果檸檬優多，限量200組。

針對大安店開幕，4月28日至5月4日，「青檸蘋果氣泡飲」特價59元；5月5日至11日，「青檸紅茶」特價39元；5月12日至18日，「金宣柳橙」特價49元；4月28日的蘋果檸檬優多、5月5日的呦窩鐵觀音茶歐蕾、5月12日的青檸蘋果氣泡飲，可享當日買1送1的優惠，限量200組。

主打創意特調飲及造型爆漿雞蛋糕的「呦窩UWU」將開設信義通化店、台北大安店。圖／呦窩UWU提供
主打創意特調飲及造型爆漿雞蛋糕的「呦窩UWU」將開設信義通化店、台北大安店。圖／呦窩UWU提供
新開幕的「料杯杯」，提供有紫芋泥啵啵牛乳沙、彩小芋綠豆牛乳沙、彩小芋爆料厚奶等不同飲品。圖／料杯杯提供
新開幕的「料杯杯」，提供有紫芋泥啵啵牛乳沙、彩小芋綠豆牛乳沙、彩小芋爆料厚奶等不同飲品。圖／料杯杯提供

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