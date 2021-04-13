孝敬媽咪！全家、OKmart「特色母親節蛋糕」預購一次看

再過不到一個月就是母親節，超商母親節蛋糕預購再推新品，全家便利商店即日起至5月4日啟動第二波母親節預購，共推出蛋糕、甜點、3C家電等超過200項商品，其中特色蛋糕部分獨家推出全球甜點廚師大賽冠軍店家「無框架甜點」、台北寒舍艾美酒店、網路夯店塔吉特千層蛋糕等超過70個品項，價格帶落於199～1,300元不等；OKmart與日系口感的「久久津」、「手信坊」及歐式風味的「LS手作甜點」、「BOKA」合作，獨家推出數款國際手作甜品以及多款得獎蛋糕、點心，即日起至4月29日可享指定蛋糕第2件85折。

全家便利商店主打「冠軍名廚」及「必BUY名店」所獨家開發的特色蛋糕，在「冠軍名廚」部分，繼去年與世界甜點大賽冠軍陳立喆師傅合作推出3款視覺系蛋糕，反應熱烈，今年雙方再度合作推出3款甜點，其中「覓香」上層由白巧克力雕刻成一朵白玫瑰、內餡以蘋果、水蜜桃、杏仁蛋糕及奶油脆餅舖疊而成，售價1,100元；「醇真」是一款不加任何砂糖的蜂蜜蛋糕，售價720元；專為全家便利商店獨家研發的「皇后派」則是升級改版店內人氣國王派，外表突破刀工挑戰刻畫出玫瑰花紋，口味可嘗到花香與莓果香，售價850元。

「必BUY名店」首推近期火紅的巴斯克蛋糕，由台北寒舍艾美酒店獨家開發以法式頂級奶油拌入新鮮黃檸檬皮，加上新鮮草莓熬製的內餡製成「莓麗檸香美莓甜心巴斯克」，單入售價580元、3入售價1,500元；另有網路千層蛋糕名店塔吉特所推出的「黑糖珍珠千層蛋糕」售價800元、「玄米焙茶千層蛋糕」售價899元、「高山烏龍茶千層蛋糕」售價799元。

除了蛋糕之外，全家便利商店還推出由世界麵包大賽冠軍王鵬傑師傅操刀的3款麵包，如加入荔枝酒佐草莓乾、覆盆子製成的冠軍荔香草莓麵包，單顆售價500元、10入售價3,800元，另有荔香草莓麵包單入售價435元、10入售價2,800元、蜂蜜/藍莓貝果1組售價245元、12組售價1,080元，皆可透過社群電商「全+1行動購」及全家便利商店事務機FamiPort購買。

OKmart與日系手作乳酪品牌「久久津」獨家合作，推出「花現檸檬乳酪」與「彩虹馨語乳酪蛋糕」，「花現檸檬乳酪」採用獨家專利的擠花設計，搭配純天然的檸檬原汁，宅配價739元；「彩虹馨語乳酪蛋糕」利用莓果、覆盆子、草莓等果泥與乳酪交織出天然色彩，宅配價699元。以日式伴手禮聞名的「手信坊」也與OKmart獨家推出美味營養的「京都芋雪捲」，保留新鮮芋頭原味並嚴選牧場級香醇鮮奶製作，店取價230元。