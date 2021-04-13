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FENDI Basket炫色海灘包 也是市場裡最美的時尚風景
FENDI的配件向來常有出人意表之作，近期推出的春夏季FENDI Basket包款有相當親切的輪廓，讓人看了會心一笑，拎著它去野餐、海邊走走，都相當適合，提去買菜也可以變身市場裡的華麗風景，普普風的鮮豔色彩，更帶來亮麗好心情。
採用回收再生PVC材質打造的FENDI Basket包款，為2021春夏系列配件，出自Silvia Venturini Fendi設計的「倒影反思」主題，打造家族之間的溫暖，因此窗簾翻飛的慵懶情境、如同祖母編織工藝的鏤空元素，都成為服裝與包款設計的靈感，Basket手袋因應而生，輪廓來自八○年代風格的海灘包，加上品牌的永續發展宗旨，也是追憶童年美好的夏日時光。
Basket手袋目前推出中型、小型兩種尺寸，顏色則包括亮黃、粉紅、淺藍、橙色和白色等鮮豔款式，具有活潑搶眼的視覺表現；包款上也裝飾了FENDI的細節包括FF皮革印記、包身底部採用FENDI著名印花圖案及皮革包釦等。此外，包款整體由回收再生PVC材質製成，來自消費前紡織廢料、回收再生生產廢料、壓印切割廢料等物料，響應綠色環保。Basket包身設計可懸掛Nano吊飾、Pico吊飾及另購Strap You肩帶等，打造個人風格的夏日包款。
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