FENDI Basket炫色海灘包 也是市場裡最美的時尚風景

FENDI的配件向來常有出人意表之作，近期推出的春夏季FENDI Basket包款有相當親切的輪廓，讓人看了會心一笑，拎著它去野餐、海邊走走，都相當適合，提去買菜也可以變身市場裡的華麗風景，普普風的鮮豔色彩，更帶來亮麗好心情。

採用回收再生PVC材質打造的FENDI Basket包款，為2021春夏系列配件，出自Silvia Venturini Fendi設計的「倒影反思」主題，打造家族之間的溫暖，因此窗簾翻飛的慵懶情境、如同祖母編織工藝的鏤空元素，都成為服裝與包款設計的靈感，Basket手袋因應而生，輪廓來自八○年代風格的海灘包，加上品牌的永續發展宗旨，也是追憶童年美好的夏日時光。