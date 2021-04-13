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經典三角Logo變耳扣 PRADA人氣飾品讓范少勳帥到犯規！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
范少勳以PRADA男裝搭配三角Logo單邊耳扣，更顯帥氣瀟灑。圖／摘自IG
范少勳以PRADA男裝搭配三角Logo單邊耳扣，更顯帥氣瀟灑。圖／摘自IG

不管你平常有沒有關注時尚資訊，對Prada的三角Logo一定不陌生。今年春夏Prada把經典的三角形金屬Logo變成飾品，推出一系列耳環、項鍊，無論是簡約款式或是搭配流蘇設計，一眼就能認出的高識別度，絕對是造型最佳利器。

此系列三角Logo飾品，都是以搪瓷、925純銀打造，個性化的黑色無論男女都適用。款式方面，有貼耳、垂墜式耳環，還有搭配流蘇的款式。除了成對，也有單邊耳環，其中別針造型的也特別有型，另外也有流蘇項鍊，很適合搭配宴會造型使用。近日最新上市的還有戒指和龐克風的粗串鍊項鍊。

男星范少勳最近就以Prada男裝搭配三角Logo單邊耳扣，更顯帥氣瀟灑。Julia Wu吳卓源則是混搭垂墜式和貼耳式耳環，低調中不失個性。韓國女星金世正、日本鈴木雙胞胎姊妹花Aya及Ami等人也都配戴了垂墜式三角Logo耳環，讓這系列可以說是本季最有人氣的飾品代表。

三角標誌流蘇單支耳扣，14,000元。圖／PRADA提供
三角標誌流蘇單支耳扣，14,000元。圖／PRADA提供
范少勳最近就以PRADA男裝搭配三角Logo單邊耳扣，更顯帥氣瀟灑。圖／摘自IG
范少勳最近就以PRADA男裝搭配三角Logo單邊耳扣，更顯帥氣瀟灑。圖／摘自IG
三角標誌流蘇耳環，28,000元。圖／PRADA提供
三角標誌流蘇耳環，28,000元。圖／PRADA提供
三角標誌別針單支耳環，13,500元。圖／PRADA提供
三角標誌別針單支耳環，13,500元。圖／PRADA提供
Julia Wu吳卓源則是混搭PRADA 三角Logo垂墜式和貼耳式耳環，低調中不失個性。圖／摘自IG
Julia Wu吳卓源則是混搭PRADA 三角Logo垂墜式和貼耳式耳環，低調中不失個性。圖／摘自IG
三角標誌流蘇項鍊，22,000元。圖／PRADA提供
三角標誌流蘇項鍊，22,000元。圖／PRADA提供
日本鈴木雙胞胎姊妹花Aya及Ami配戴PRADA垂墜式三角Logo耳環。圖／摘自IG
日本鈴木雙胞胎姊妹花Aya及Ami配戴PRADA垂墜式三角Logo耳環。圖／摘自IG
韓國女星金世正配戴PRADA垂墜式三角Logo耳環。圖／摘自IG
韓國女星金世正配戴PRADA垂墜式三角Logo耳環。圖／摘自IG
三角標誌垂墜式單支耳環，14,000元。圖／PRADA提供
三角標誌垂墜式單支耳環，14,000元。圖／PRADA提供
三角標誌單支耳扣，15,000元。圖／PRADA提供
三角標誌單支耳扣，15,000元。圖／PRADA提供
Julia Wu吳卓源則是混搭PRADA 三角Logo垂墜式和貼耳式耳環，低調中不失個性。圖／摘自IG
Julia Wu吳卓源則是混搭PRADA 三角Logo垂墜式和貼耳式耳環，低調中不失個性。圖／摘自IG
范少勳最近就以PRADA男裝搭配三角Logo單邊耳扣，更顯帥氣瀟灑。圖／摘自IG
范少勳最近就以PRADA男裝搭配三角Logo單邊耳扣，更顯帥氣瀟灑。圖／摘自IG
三角標誌耳環，14,000元。圖／PRADA提供
三角標誌耳環，14,000元。圖／PRADA提供

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