經典三角Logo變耳扣 PRADA人氣飾品讓范少勳帥到犯規！

不管你平常有沒有關注時尚資訊，對Prada的三角Logo一定不陌生。今年春夏Prada把經典的三角形金屬Logo變成飾品，推出一系列耳環、項鍊，無論是簡約款式或是搭配流蘇設計，一眼就能認出的高識別度，絕對是造型最佳利器。

此系列三角Logo飾品，都是以搪瓷、925純銀打造，個性化的黑色無論男女都適用。款式方面，有貼耳、垂墜式耳環，還有搭配流蘇的款式。除了成對，也有單邊耳環，其中別針造型的也特別有型，另外也有流蘇項鍊，很適合搭配宴會造型使用。近日最新上市的還有戒指和龐克風的粗串鍊項鍊。