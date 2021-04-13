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家庭PARTY上菜／達人派對料理：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬

上優文化 / 潘明正老師
達人派對料理：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬。圖／上優文化 提供
達人派對料理：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬。圖／上優文化 提供

● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚）

● 派對料理示範：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬

● 食材

鱈魚4片(1片約60g)

● 麵衣

麵包粉 適量

生杏仁角 適量

雞蛋 1顆

麵粉 適量

麵包粉又稱香酥粉

魚塊沾蛋液。圖／上優文化 提供
魚塊沾蛋液。圖／上優文化 提供

● 塔塔醬

美玉白汁 175g

酸豆碎 5g

甜瓜碎 25g

洋蔥碎 15g

水煮蛋(切碎) 30g

乾巴西利葉碎 少許

● 作法

1. 塔塔醬所有材料放入鋼盆，用湯匙拌勻備用。

2. 麵包粉與生杏仁角混合拌勻；雞蛋打散。

3. 鱈魚沾一層薄薄的麵包粉，再沾全蛋液，裹上混勻的麵包粉與生杏仁角。

4. 鍋子加入適量沙拉油(配方外)，油量至少要可以醃過鱈魚，加熱至180℃

※可以丟一點麵包粉下去，當麵包粉快速上浮，邊緣不間斷冒出油炸泡泡，就是溫度夠了。

5. 放入作法3裹上麵衣的鱈魚，時不時翻面，炸至麵衣金黃、鱈魚熟成，起鍋前轉大火逼出過多的油脂，撈起瀝乾，放上廚房紙巾吸油。盛盤，佐上塔塔醬。

放上廚房紙巾吸油。圖／上優文化 提供
放上廚房紙巾吸油。圖／上優文化 提供

【以上摘文選自 《來一個精采的生日PARTY》、作者：潘明正老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】

書名／ 《來一個精采的生日PARTY》、作者／潘明正老師、圖／上優文化 提供
書名／ 《來一個精采的生日PARTY》、作者／潘明正老師、圖／上優文化 提供

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