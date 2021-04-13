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家庭PARTY上菜／達人派對料理：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬
● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚）
● 派對料理示範：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬
● 食材
鱈魚4片(1片約60g)
● 麵衣
麵包粉 適量
生杏仁角 適量
雞蛋 1顆
麵粉 適量
麵包粉又稱香酥粉
● 塔塔醬
美玉白汁 175g
酸豆碎 5g
甜瓜碎 25g
洋蔥碎 15g
水煮蛋(切碎) 30g
乾巴西利葉碎 少許
● 作法
1. 塔塔醬所有材料放入鋼盆，用湯匙拌勻備用。
2. 麵包粉與生杏仁角混合拌勻；雞蛋打散。
3. 鱈魚沾一層薄薄的麵包粉，再沾全蛋液，裹上混勻的麵包粉與生杏仁角。
4. 鍋子加入適量沙拉油(配方外)，油量至少要可以醃過鱈魚，加熱至180℃
※可以丟一點麵包粉下去，當麵包粉快速上浮，邊緣不間斷冒出油炸泡泡，就是溫度夠了。
5. 放入作法3裹上麵衣的鱈魚，時不時翻面，炸至麵衣金黃、鱈魚熟成，起鍋前轉大火逼出過多的油脂，撈起瀝乾，放上廚房紙巾吸油。盛盤，佐上塔塔醬。
【以上摘文選自 《來一個精采的生日PARTY》、作者：潘明正老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】
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