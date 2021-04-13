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家庭PARTY上菜／達人派對料理：手作美味漢堡排
● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚）
● 派對料理示範：手作漢堡排
● 材料
黑豬絞肉 (粗目肥3瘦7) 300g
洋蔥碎 20g
雞蛋 1顆
麵包粉 10g
鮮奶 20c.c.
● 調味料
特調胡椒鹽 適量
※特調胡椒粉比例：白胡椒粉1:鹽3:糖2比例混勻
● 作法
1. 鋼盆加入黑豬絞肉、洋蔥碎、雞蛋、麵包粉、鮮奶、特調胡椒鹽。
2. 全部拌勻，反覆摔打絞肉，摔打至絞肉白肉蛋白增生，產生黏性，整形成片狀。
※如此便可以不用加粉類做黏著動作
3. 乾淨鍋子熱鍋，倒入適量沙拉油(配方外)熱油，沙拉油不需加太多，因為黑豬絞肉會出油。
4. 放入作法2絞肉，中火煎至單面上色，翻面，轉小火慢慢煎熟。
※注意不可以加蓋，加蓋會給絞肉增加壓力，壓力無處釋放時，肉汁會流失，不加蓋慢慢煎可以讓肉汁鎖在絞肉中。
※可以用竹籤插入絞肉中‧觀察溢出的汁液，透明有油脂感代表肉熟了，如果是呈現濁濁的白代表未熟。
【以上摘文選自 《來一個精采的生日PARTY》、作者：潘明正老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】
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