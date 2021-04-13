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家庭PARTY上菜／達人派對料理：手作美味漢堡排

上優文化 / 潘明正老師
派對料理示範：手作漢堡排。圖／上優文化 提供
派對料理示範：手作漢堡排。圖／上優文化 提供

● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚）

● 派對料理示範：手作漢堡排

● 材料

黑豬絞肉 (粗目肥3瘦7) 300g

洋蔥碎 20g

雞蛋 1顆

麵包粉 10g

鮮奶 20c.c.

● 調味料

特調胡椒鹽 適量

※特調胡椒粉比例：白胡椒粉1:鹽3:糖2比例混勻

● 作法

1. 鋼盆加入黑豬絞肉、洋蔥碎、雞蛋、麵包粉、鮮奶、特調胡椒鹽。

2. 全部拌勻，反覆摔打絞肉，摔打至絞肉白肉蛋白增生，產生黏性，整形成片狀。

※如此便可以不用加粉類做黏著動作

全部拌勻，反覆摔打絞肉。圖／上優文化 提供
全部拌勻，反覆摔打絞肉。圖／上優文化 提供

3. 乾淨鍋子熱鍋，倒入適量沙拉油(配方外)熱油，沙拉油不需加太多，因為黑豬絞肉會出油。

4. 放入作法2絞肉，中火煎至單面上色，翻面，轉小火慢慢煎熟。

油不需加太多，因絞肉會出油。圖／上優文化 提供
油不需加太多，因絞肉會出油。圖／上優文化 提供

※注意不可以加蓋，加蓋會給絞肉增加壓力，壓力無處釋放時，肉汁會流失，不加蓋慢慢煎可以讓肉汁鎖在絞肉中。

※可以用竹籤插入絞肉中‧觀察溢出的汁液，透明有油脂感代表肉熟了，如果是呈現濁濁的白代表未熟。

【以上摘文選自 《來一個精采的生日PARTY》、作者：潘明正老師、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】

書名／ 《來一個精采的生日PARTY》、作者／潘明正老師、圖／上優文化 提供
書名／ 《來一個精采的生日PARTY》、作者／潘明正老師、圖／上優文化 提供

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