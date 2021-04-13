11款商品買1送1！Green & Safe「無添加認證」全台最多

隸屬於永豐餘生技旗下，自2005年所創立的「Green & Safe」，訴求「真食物，最有好味道」的理念，提供一系列無添加、可溯源的食品，從果乾、水餃、鹹粥到貢丸一應俱全。今年3月底，Green & Safe共計有235支產品、37個加工廠生產線通過荷蘭國際A.A Clean Label無添加認證，數量為全台食品業之冠。為了慶祝佳績，自4月15日，Green & Safe推出「全品項9折」優惠，另外還有台灣正黑豬熟香腸、安心雞肉茶碗蒸等11項商品，天天享買1送1的每日一物優惠。

創立至今已約16年的Green & Safe，專精於有機農產品、天然食材、加工產品，提供有永豐餘百寶箱、省時達人冷凍即時包等多類型的商品，目前在台共有12間實體門市，並將再於5月於中和開設第13間門市。Green & Safe自2020年起，導入第三方專業認證，啟動A.A Clean Label無添加認證計畫，藉此貫徹品牌理念。

A.A無添加發展促進會於2013年在荷蘭創立，核心宗旨為「無添加物、健康永續」。以歐盟警告的危害食品添加物為標準，將常見添加物區分為6大類，並依照認證標準，區分為100%無添加、三星、二星、一星等4種級別。透過明顯、易判讀的標示，方便消費者能輕易判斷食品添加物的多寡，目前在全球累積有700多間廠商獲得驗證。

目前在台灣，共有794種法規允用的添加物。而Green & Safe目前共有235支產品通過A.A Clean Label無添加認證，超過旗下產品總數的77%，內容囊括日常乾貨、省時達人、養生保健、茶飲零甜等4大主力類型產品線，其中共有130種獲得100%無添加認證、27支獲三星、78支產品獲一星。業者即指出，以「漢堡排」為例，傳統會使用磷酸鈉、焦磷酸鈉等黏著劑與品質改良劑，但旗下所生產的「迷你豬肉漢堡排」，則是將原肉在攪拌桶內打出筋性，並結合絞肉，達到軟化肉質與保水的效果。「昆布照燒里肌肉」也捨棄磷酸鹽、嫩精等添加物，而是透過滾筒真空按摩機與醃漬手法，增加肉品的入味效果；並由日本昆布、柴魚、醬油熬煮的照燒醬，取代人工香料、味精，藉此帶來天然的香氣與口感。