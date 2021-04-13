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夏天也要跟ROSE一樣大穿露腰裝！19吋腰身養成方法公開

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BLACKPINK成員朴彩英ROSE的各種露腰裝更是性感俏麗，讓人超羨慕她號稱「19吋」的纖腰。圖／摘自IG
BLACKPINK成員朴彩英ROSE的各種露腰裝更是性感俏麗，讓人超羨慕她號稱「19吋」的纖腰。圖／摘自IG

韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE，今年發行了Solo專輯，忙到不可開交，在各種表演與宣傳活動上都可以看到她精彩的表演和多變造型。尤其是各種露腰裝更是性感俏麗，讓人超羨慕她號稱「19吋」的纖腰。

ROSE的露腰造型網羅了許多品牌的單品，包括Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝、韓國品牌O!Oi的六○年代風格短裙套裝等，從帥氣個性風到浪漫性感路線，她都能自在駕馭。

夏天快要到了，要怎麼才能練出ROSE這種看起來很瘦卻不顯病態的纖腰身？除了飲食控制、多喝水提升代謝率之外，當然也要搭配運動。可以參考ROSE曾分享過的瑜珈球運動，而平常也要盡量避免彎腰駝背，養成挺胸、縮小腹習慣。其他像是躺著執行的屈膝鐘擺、撐地側板支撐等等，都是有助於養出纖腰身的好方式。

ROSE穿韓國品牌O!Oi的六○年代風格短裙套裝。圖／摘自Youtube
ROSE穿韓國品牌O!Oi的六○年代風格短裙套裝。圖／摘自Youtube
ROSE穿Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝。圖／摘自IG
ROSE穿Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝。圖／摘自IG
ROSE穿Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝。圖／摘自IG
ROSE穿Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝。圖／摘自IG
ROSE穿Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝。圖／摘自IG
ROSE穿Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝。圖／摘自IG
ROSE露腰裝超多變。圖／摘自IG
ROSE露腰裝超多變。圖／摘自IG
ROSE露腰裝超多變。圖／摘自IG
ROSE露腰裝超多變。圖／摘自IG

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