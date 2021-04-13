夏天也要跟ROSE一樣大穿露腰裝！19吋腰身養成方法公開

韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE，今年發行了Solo專輯，忙到不可開交，在各種表演與宣傳活動上都可以看到她精彩的表演和多變造型。尤其是各種露腰裝更是性感俏麗，讓人超羨慕她號稱「19吋」的纖腰。

ROSE的露腰造型網羅了許多品牌的單品，包括Vivienne Westwood的丹寧拉鍊短褲套裝、韓國品牌O!Oi的六○年代風格短裙套裝等，從帥氣個性風到浪漫性感路線，她都能自在駕馭。