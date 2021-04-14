藝術迷必收藏！捷克藝術家慕夏拼圖 蒐集名家經典代表之作

慕夏曾被紐約時報譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，打響知名度的起源來自他在巴黎工作，臨時為當時法國名伶設計她所主演《吉絲夢妲》舞台劇海報，其完成品引起了巴黎人的高度喜愛與關注。慕夏的創作範圍，大量來自於海報、廣告與書的插畫，珠寶與裝飾品，他獨樹一格的風格，巧妙將女子優雅的姿態、融合植物與花卉呈現出流動的線條，使人物在畫中充滿活力，這也是新藝術風格的特色，而慕夏更是其中代表的藝術家，當時直稱這種風格為「Le Style Mucha」（慕夏風格）。

圖 / 雷諾瓦提供

透過拼圖細細觀察畫作中的細節

慕夏的畫作從背景到人物，從用色到線條都值得細細觀察，最為人所熟知的 「星座十二宮（Zodiac）」 ，以十二星座為背景，標記著十二星座的圖像與符號，也象徵著一年十二個月份。

圖 / 雷諾瓦提供

「蒙地卡羅（Monaco‧Monte-Carlo）」 是慕夏為巴黎地中海地鐵所設計的海報，在畫作中女子跪坐在美麗的花海中，鳥語花香的畫面相襯著她對摩納哥的期待與想像，是藝術與商業設計完美結合的作品之一。

在美術館或展覽無法近距離久看作品，不妨透過拼圖，在每個畫面中每塊拼片上，仔細比對顏色與每一處的細節圖案，探索慕夏作品藏於其中的女性之美。

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打造居家空間慕夏風

拼完一幅慕夏拼圖作品，最方便收藏的方式就是裱框。選擇不同框條的材質、顏色，都能讓拼圖作品增添更多色彩，懸掛在居家、辦公空間，提升日常生活藝術感，讓親自拼完的作品，有紀念的價值，也能像私人美術館一樣珍藏慕夏畫作。