聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝術迷必收藏！捷克藝術家慕夏拼圖 蒐集名家經典代表之作
慕夏曾被紐約時報譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，打響知名度的起源來自他在巴黎工作，臨時為當時法國名伶設計她所主演《吉絲夢妲》舞台劇海報，其完成品引起了巴黎人的高度喜愛與關注。慕夏的創作範圍，大量來自於海報、廣告與書的插畫，珠寶與裝飾品，他獨樹一格的風格，巧妙將女子優雅的姿態、融合植物與花卉呈現出流動的線條，使人物在畫中充滿活力，這也是新藝術風格的特色，而慕夏更是其中代表的藝術家，當時直稱這種風格為「Le Style Mucha」（慕夏風格）。
透過拼圖細細觀察畫作中的細節
慕夏的畫作從背景到人物，從用色到線條都值得細細觀察，最為人所熟知的「星座十二宮（Zodiac）」，以十二星座為背景，標記著十二星座的圖像與符號，也象徵著一年十二個月份。
「蒙地卡羅（Monaco‧Monte-Carlo）」是慕夏為巴黎地中海地鐵所設計的海報，在畫作中女子跪坐在美麗的花海中，鳥語花香的畫面相襯著她對摩納哥的期待與想像，是藝術與商業設計完美結合的作品之一。
在美術館或展覽無法近距離久看作品，不妨透過拼圖，在每個畫面中每塊拼片上，仔細比對顏色與每一處的細節圖案，探索慕夏作品藏於其中的女性之美。
打造居家空間慕夏風
拼完一幅慕夏拼圖作品，最方便收藏的方式就是裱框。選擇不同框條的材質、顏色，都能讓拼圖作品增添更多色彩，懸掛在居家、辦公空間，提升日常生活藝術感，讓親自拼完的作品，有紀念的價值，也能像私人美術館一樣珍藏慕夏畫作。
即日起至6/11止購買慕夏商品任一就送星座十二宮拼圖塊乙個，更多慕夏商品，請至有.設計uDesign查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言