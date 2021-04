范少勳脫衣秀珍珠時尚魅力 楊貴媚帥氣戴MIKIMOTO

在傳統印象中,珍珠尊貴優雅而女性化,因為溫潤的光澤和渾圓的線條,要在重要場合才會穿戴。不過隨著時代演進,如今不但男士會在重要場合配戴珍珠,甚至透過不同個性男士的演繹,也讓珍珠有機會展現出有別傳統的時尚風貌。以珍珠聞名的日本珠寶品牌MIKIMOTO,自即日至4月18日止假台北101旗艦店舉辦「My Mikimoto, My Style 頂級珠寶展」,精選總值高達3億的頂級珠寶作品展現珍珠的多變與優美。而今(4月13)日開幕記者會,邀請楊貴媚與范少勳演繹不同世代、不同性別的珍珠姿態。

經歷無數影展頒獎典禮、並在紅毯上配戴過高級珠寶的楊貴媚,以中性帥氣的西裝,配戴猶如荷葉邊般立體波浪的編織珍珠項鍊,以及女人味十足的衣袖造型手環,戴上「頓時氣質就加倍了,」她笑說,珍珠有神奇的魔力,平常說話多直爽戴上之後自然收斂許多。范少勳也認為:「這就是珍珠特殊的地方,永遠可以襯托出個人特質,不分性別、不論什麼樣的角色,都能配戴出嶄新的感受,展現出自己的味道。」范少勳說這也是他第一次挑戰這麼華麗有層次感的珍珠穿搭。

本次展出的高級珠寶中,有多件珠寶採用純天然的孔克珍珠,是無法透過養殖的天然海螺珍珠,每1萬至1萬五千個海螺貝之中,才有可能找到一枚孔克珍珠,而十其中僅1/10為寶石等級,珍罕程度可見一斑。此次最高價單品就是一款以美鑽襯托13枚孔克珍珠的短項鍊,每一枚孔克珍珠都豐潤立體,表面如瓷釉般晶透,並帶有明顯的粉紅火焰紋飾,其中一枚還有明顯的貓眼現象。而另一款孔克珍珠南洋珍珠長鍊,則以直徑10到13毫米的大顆渾圓南洋珍珠,襯托中央一枚由粉漸層到白色的20毫米大顆孔克珍珠,天然優美的漸變色調令人目不轉睛。