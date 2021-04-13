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范少勳脫衣秀珍珠時尚魅力 楊貴媚帥氣戴MIKIMOTO

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
楊貴媚與范少勳出席My Mikimoto, My Style頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
楊貴媚與范少勳出席My Mikimoto, My Style頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影

在傳統印象中，珍珠尊貴優雅而女性化，因為溫潤的光澤和渾圓的線條，要在重要場合才會穿戴。不過隨著時代演進，如今不但男士會在重要場合配戴珍珠，甚至透過不同個性男士的演繹，也讓珍珠有機會展現出有別傳統的時尚風貌。以珍珠聞名的日本珠寶品牌MIKIMOTO，自即日至4月18日止假台北101旗艦店舉辦「My Mikimoto, My Style 頂級珠寶展」，精選總值高達3億的頂級珠寶作品展現珍珠的多變與優美。而今（4月13）日開幕記者會，邀請楊貴媚與范少勳演繹不同世代、不同性別的珍珠姿態。

經歷無數影展頒獎典禮、並在紅毯上配戴過高級珠寶的楊貴媚，以中性帥氣的西裝，配戴猶如荷葉邊般立體波浪的編織珍珠項鍊，以及女人味十足的衣袖造型手環，戴上「頓時氣質就加倍了，」她笑說，珍珠有神奇的魔力，平常說話多直爽戴上之後自然收斂許多。范少勳也認為：「這就是珍珠特殊的地方，永遠可以襯托出個人特質，不分性別、不論什麼樣的角色，都能配戴出嶄新的感受，展現出自己的味道。」范少勳說這也是他第一次挑戰這麼華麗有層次感的珍珠穿搭。

本次展出的高級珠寶中，有多件珠寶採用純天然的孔克珍珠，是無法透過養殖的天然海螺珍珠，每1萬至1萬五千個海螺貝之中，才有可能找到一枚孔克珍珠，而十其中僅1/10為寶石等級，珍罕程度可見一斑。此次最高價單品就是一款以美鑽襯托13枚孔克珍珠的短項鍊，每一枚孔克珍珠都豐潤立體，表面如瓷釉般晶透，並帶有明顯的粉紅火焰紋飾，其中一枚還有明顯的貓眼現象。而另一款孔克珍珠南洋珍珠長鍊，則以直徑10到13毫米的大顆渾圓南洋珍珠，襯托中央一枚由粉漸層到白色的20毫米大顆孔克珍珠，天然優美的漸變色調令人目不轉睛。

除了孔克珍珠，高級珠寶設計以璀璨切面寶石和圓潤珍珠對比光澤和質感，尤其需要挑選色澤純淨的鑽石才不會在珍珠旁顯遜色。其中一款頂級黑珍珠鑽石項鍊，MIKIMOTO更大膽以多層次高低的鑲嵌手法堆疊火光，襯托中央帶有紫色光暈的黑珍珠。多款項鍊則以著名的高難度串珠工藝打造如絲綢般的柔軟織品，彷彿追垂墜領片服貼或繾綣的緞帶圍繞頸間。呈現為布料感大片狀的珠寶，必須講究「連相作業」，要謹慎細心挑選出層厚度、光澤、形狀和皮光淨度等條件一致性的珍珠再依序配組成串，珍珠的孔洞穿鑿方向也必須精準計算。而配戴在立體的人身體上，珍珠的大小排列、順序也會影響到整體的美感與服貼度，因此過程耗時費工，是內行藏家必收的經典。

MIKIMOTO頂級珠寶系列漩渦造型南洋珍珠鑽戒，116萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列孔克珍珠蝴蝶結造型胸針，290萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石胸針，1,39萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列孔克珍珠鑽石項鍊，1,600萬元。圖／MIKIMOTO提供
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My Mikimoto, My Style頂級珠寶展，多款頂級珠寶展現品牌深厚工藝。記者沈昱嘉／攝影
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MIKIMOTO頂級珠寶系列櫻花造型珍珠頸鍊，262萬元。圖／MIKIMOTO提供
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范少勳配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席My Mikimoto, My Style 頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
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MIKIMOTO頂級珠寶系列珍珠鑽石立領造型墜鍊，459萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列不對稱蝴蝶結珍珠鑽石耳環，163萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊，462萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列孔克珍珠南洋珍珠長鍊，1,160萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠漸層串鍊，1,40萬元。圖／MIKIMOTO提供
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楊貴媚與范少勳出席My Mikimoto, My Style頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
楊貴媚與范少勳出席My Mikimoto, My Style頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
楊貴媚配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席My Mikimoto, My Style頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
楊貴媚配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席My Mikimoto, My Style頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列孔克珍珠鑽石耳環，99萬元。圖／MIKIMOTO提供
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珠寶 鑽石 楊貴媚

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