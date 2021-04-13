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朴彩英、歐陽娜娜、肖戰都在穿 YSL夏威夷衫很欠買

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent春夏夏威夷衫擄獲許多明星。圖／摘自微博、IG
Saint Laurent春夏夏威夷衫擄獲許多明星。圖／摘自微博、IG

去年人氣男星瘦子推出個人首張專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》，當時他的宣傳造型選擇以夏威夷衫穿出瀟灑帥氣，隨興不羈的男神姿態擄獲眾多粉絲。今年夏威夷衫熱潮持續不退，其中Saint Laurent春夏男裝系列中的一件絲質短袖花襯衫，就是以艷陽高照的夏威夷島嶼為靈感打造的，熱情繽紛的中性風格同樣也擄獲一票女星。

夏威夷熱情奔放的氣息透過鮮豔的植物與強烈對比色調呈現，大片葉片或是木槿花圖騰顯得特別搶眼。Saint Laurent除了推出短版襯衫之外，另外還有長袍可選擇。可以單穿也可以隨興解開釦子露出內搭背心，復古有型。

像是韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE、波蘭超模Anja Rubik、大陸帶貨網紅周揚青、女星歐陽娜娜與演出Netflix青春愛情喜劇《親親小站The Kissing Booth》而人氣看漲的澳洲男明星Jacob Elordi、大陸男星肖戰等人，都愛上同件Saint Laurent熱帶花朵夏威夷衫。類似的款式還有葉片印花鯊魚領襯衫、熱帶印花桑蠶絲襯衫等等，選擇超多。

就算目前暫時還不能出國旅遊，穿上夏威夷衫為自己營造度假氛圍也不錯！

葉片印花鯊魚領襯衫，23,450元。圖／Saint Laurent提供
葉片印花鯊魚領襯衫，23,450元。圖／Saint Laurent提供
肖戰穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
肖戰穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
周揚青穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
周揚青穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
Saint Laurent春夏夏威夷衫系列長袍。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent春夏夏威夷衫系列長袍。圖／Saint Laurent提供
熱帶花朵圖騰夏威夷襯衫，24,900元。圖／Saint Laurent提供
熱帶花朵圖騰夏威夷襯衫，24,900元。圖／Saint Laurent提供
波蘭超模Anja Rubik穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自IG
波蘭超模Anja Rubik穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自IG
熱帶花朵圖騰夏威夷長袍，51,300元。圖／Saint Laurent提供
熱帶花朵圖騰夏威夷長袍，51,300元。圖／Saint Laurent提供
熱帶印花桑蠶絲襯衫，30,900元。圖／Saint Laurent提供
熱帶印花桑蠶絲襯衫，30,900元。圖／Saint Laurent提供
肖戰穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
肖戰穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
藍色木槿花桑蠶絲襯衫，30,900元。圖／Saint Laurent提供
藍色木槿花桑蠶絲襯衫，30,900元。圖／Saint Laurent提供
韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自IG
韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自IG
Saint Laurent春夏男裝系列絲質短袖花襯衫，以艷陽高照的夏威夷島嶼為靈感打造。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent春夏男裝系列絲質短袖花襯衫，以艷陽高照的夏威夷島嶼為靈感打造。圖／Saint Laurent提供
澳洲男明星Jacob Elordi穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／Saint Laurent提供
澳洲男明星Jacob Elordi穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／Saint Laurent提供
歐陽娜娜穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
歐陽娜娜穿Saint Laurent春夏夏威夷衫。圖／摘自微博
Saint Laurent春夏男裝系列絲質短袖花襯衫，以艷陽高照的夏威夷島嶼為靈感打造。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent春夏男裝系列絲質短袖花襯衫，以艷陽高照的夏威夷島嶼為靈感打造。圖／Saint Laurent提供

夏威夷

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