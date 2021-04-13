朴彩英、歐陽娜娜、肖戰都在穿 YSL夏威夷衫很欠買

去年人氣男星瘦子推出個人首張專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》，當時他的宣傳造型選擇以夏威夷衫穿出瀟灑帥氣，隨興不羈的男神姿態擄獲眾多粉絲。今年夏威夷衫熱潮持續不退，其中Saint Laurent春夏男裝系列中的一件絲質短袖花襯衫，就是以艷陽高照的夏威夷島嶼為靈感打造的，熱情繽紛的中性風格同樣也擄獲一票女星。

夏威夷熱情奔放的氣息透過鮮豔的植物與強烈對比色調呈現，大片葉片或是木槿花圖騰顯得特別搶眼。Saint Laurent除了推出短版襯衫之外，另外還有長袍可選擇。可以單穿也可以隨興解開釦子露出內搭背心，復古有型。

像是韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE、波蘭超模Anja Rubik、大陸帶貨網紅周揚青、女星歐陽娜娜與演出Netflix青春愛情喜劇《親親小站The Kissing Booth》而人氣看漲的澳洲男明星Jacob Elordi、大陸男星肖戰等人，都愛上同件Saint Laurent熱帶花朵夏威夷衫。類似的款式還有葉片印花鯊魚領襯衫、熱帶印花桑蠶絲襯衫等等，選擇超多。