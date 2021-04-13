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全桌5折、免費吃冰！湊一鍋插旗微風南京 7格鍋好過癮

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
湊一鍋微風南京店將於4月16日開幕，推出適合多人共享的「七格鍋」。圖／湊一鍋提供
湊一鍋微風南京店將於4月16日開幕，推出適合多人共享的「七格鍋」。圖／湊一鍋提供

鍋物餐廳「湊一鍋」將於4月16日於微風南京開設旗下第3間分店，主打以湊伙開鍋的概念，推出亞洲新式創意伙鍋，包括有8人以上限定的「七格鍋」，一次就能品嚐多種口味的湯頭。為慶祝開幕，將送出5,000支雪酪冰淇淋，另外還有用餐5折、消費滿1,000送500、會員送肉盤等3種優惠。

湊一鍋創立於2018年，現有敦南、大安旗艦等2間分店。即將開幕的微風南京店，使用東方風格出發，店內提供9種不同的湯底選擇，均是自亞洲料理延伸而來。包括有台式麻辣湯、泰式冬蔭功湯、越式牛肉清湯、日式起司牛奶湯、印度咖哩黃金湯等選擇，消費者可以依照喜好，選擇鴛鴦鍋、四格鍋，或是8人以上限定的7格鍋。除了多種肉品外，店內還有關廟麵等副餐，以及多種加價購飲品。不同於以人頭計算鍋底費用方式，湊一鍋使用湯底數量計費，單一湯底180元、2格鴛鴦鍋則為360元，越多人吃越划算。

為慶祝微風南京店開幕，湊一鍋與來自北歐的SHAPETIME雪酪冰淇淋合作，開幕期間於3間門市用餐，均可免費享用，共有芒果、覆盆莓、奇異果等3種口味，限量5,000支。針對微風南京店，4月16日至4月18日期間，每日11:00、18:00各推出10組名額，可享單桌5折的優惠。4月16日至4月30日，消費滿1,000元，送500元抵用券；滿2,000元送1,000元。另外加入會員，現場即可免費兌換丹麥梅花豬、美國牛五花或蚵仔1盤，另還有會員生日禮可享用。

微風

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