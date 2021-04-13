快訊

台積電赴美設廠「有利可圖」 但能否成功要先問地鼠龜及仙人掌

提醒中央疫苗面臨作廢 衛生局長爆：柯文哲不敢逆時中

假日入住不加價！義大皇家酒店推「超級五六日」專案

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
義大皇家酒店即日起至6月30日，推出周末同享平日價的「超級五六日」住房專案。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店即日起至6月30日，推出周末同享平日價的「超級五六日」住房專案。圖／義大皇家酒店提供

大部分旅宿業者假日期間會多收取加價費用，周五、六、日住宿費用通常較平日為高。為了提升國人利用假日帶孩子到外地旅遊住宿的意願，義大世界園區內的義大皇家酒店即日起至6月30日，推出周末同享平日價的「超級五六日」住房專案。

義大皇家酒店行銷公關協理丁柏偉表示，國人旅遊愈來愈精打細算，但目前觀光旅宿業者的假日都有收取加價費用，多少影響出遊意願，於是義大皇家酒店特別推出假日不用再加價的「超級五六日」住房專案。周五入住原本訂價1萬3千多元的豪華雙人房，一晚含隔日自助式早餐2客，價格3100元，但勞動節、端午連續假日不適用；周五、周六連住兩晚，無須再補假日差額只要6200元；若是從周五開始住至周日更是優惠，雙人行8200元，平均每晚2734元就能享受五星級渡假酒店周末假期。

義大世界結合購物、遊樂園及五星級酒店，是南台灣的一站式渡假勝地。義大世界購物廣場將舉辦「春日愛美季」活動，包括精品時尚、戶外潮流、美式休閒等700個國際品牌商品全面2折起；義大遊樂世界也推出750元優惠票價，飯店加碼贈送摩天輪搭乘券。「超級五六日」住房專案可洽專線07-6568158。

義大世界 酒店

相關新聞

經典三角Logo變耳扣 PRADA人氣飾品讓范少勳帥到犯規！

不管你平常有沒有關注時尚資訊，對Prada的三角Logo一定不陌生。今年春夏Prada把經典的三角形金屬Logo變成飾品...

家庭PARTY上菜／達人派對料理：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬

● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚） ● 派對料理示範：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬

家庭PARTY上菜／達人派對料理：手作美味漢堡排

● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚） ● 派對料理示範：手作漢堡排

11款商品買1送1！Green & Safe「無添加認證」全台最多

隸屬於永豐餘生技旗下，自2005年所創立的「Green & Safe」，訴求「真食物，最有好味道」的理念，提供一系列無添...

夏天也要跟ROSE一樣大穿露腰裝！19吋腰身養成方法公開

韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE，今年發行了Solo專輯，忙到不可開交，在各種表演與宣傳活動上都可以看到她精...

范少勳脫衣秀珍珠時尚魅力 楊貴媚帥氣戴MIKIMOTO

在傳統印象中，珍珠尊貴優雅而女性化，因為溫潤的光澤和渾圓的線條，要在重要場合才會穿戴。不過隨著時代演進，如今不但男士會在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。