假日入住不加價！義大皇家酒店推「超級五六日」專案

大部分旅宿業者假日期間會多收取加價費用，周五、六、日住宿費用通常較平日為高。為了提升國人利用假日帶孩子到外地旅遊住宿的意願，義大世界園區內的義大皇家酒店即日起至6月30日，推出周末同享平日價的「超級五六日」住房專案。

義大皇家酒店行銷公關協理丁柏偉表示，國人旅遊愈來愈精打細算，但目前觀光旅宿業者的假日都有收取加價費用，多少影響出遊意願，於是義大皇家酒店特別推出假日不用再加價的「超級五六日」住房專案。周五入住原本訂價1萬3千多元的豪華雙人房，一晚含隔日自助式早餐2客，價格3100元，但勞動節、端午連續假日不適用；周五、周六連住兩晚，無須再補假日差額只要6200元；若是從周五開始住至周日更是優惠，雙人行8200元，平均每晚2734元就能享受五星級渡假酒店周末假期。

義大世界結合購物、遊樂園及五星級酒店，是南台灣的一站式渡假勝地。義大世界購物廣場將舉辦「春日愛美季」活動，包括精品時尚、戶外潮流、美式休閒等700個國際品牌商品全面2折起；義大遊樂世界也推出750元優惠票價，飯店加碼贈送摩天輪搭乘券。「超級五六日」住房專案可洽專線07-6568158。