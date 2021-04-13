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Angelabay「虛擬女神」意外成DIOR早秋大秀亮點 力拚美到發光章子怡
DIOR在上海發表2021早秋系列女裝，場景表現明確的迪斯可復古主題，以七彩霓虹燈轉出歡樂的氛圍，豹紋、格紋、亮片、光澤面料等交織年輕浪漫的穿搭風格；然而本次大秀還有嶄新亮點，就是品牌團隊為代言人Angelababy打造的新成員「虛擬女神Angela3.0」 ，她的出現讓大陸網友驚呼「迪奧總是帶給大家帶來不一樣的驚喜」。
DIOR官方微博出現的虛擬女神Angela3.0顧名思義以Angelababy為原型誕生，而真正的大使Angelababy本人則是棚拍了一組照片，令粉絲大讚「復古浪漫的大使太美了」。同場巨星包括演繹繁花刺繡禮服的劉嘉玲，她拎著Caro包展現霸氣，章子怡則是狀態極佳的以銀色禮服成為當晚的璀璨風景；景甜也身穿花卉印花黑色禮服出席大秀。DIOR 2021早秋時裝系列對女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri而言，是建構了一個年輕化的時裝系列，源起於五○年代迪奧先生所主導設計、融合珍稀皮革的豹紋風衣外套，也是他當時工作夥伴與靈感缪斯「豹女郎」布列卡夫人（Mizza Bricard）所鍾愛的單品。
融入了普普風，加上鮮明色彩、透視以及閃爍銀色光澤面料，向Fiorucci的創始人Elio Fiorucci致意，繁花圖騰以帶有虹彩光澤的絲絨織品表現，漸層紮染的蕾絲，以及有如鏡面閃爍效果般的大面積亮片刺繡，都讓早秋服裝有強烈的存在感，之中不乏Maria Grazia Chiuri慣用的格紋面料、網襪、紗裙等，Bar Jacket及連帽外套仍是必備單品，披上普普文化的絢爛外衣，如同不停舞蹈的童話女孩般追逐迪斯可燈球的絢爛魔幻。
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