Angelabay「虛擬女神」意外成DIOR早秋大秀亮點 力拚美到發光章子怡

DIOR在上海發表2021早秋系列女裝，場景表現明確的迪斯可復古主題，以七彩霓虹燈轉出歡樂的氛圍，豹紋、格紋、亮片、光澤面料等交織年輕浪漫的穿搭風格；然而本次大秀還有嶄新亮點，就是品牌團隊為代言人Angelababy打造的新成員「虛擬女神Angela3.0」 ，她的出現讓大陸網友驚呼「迪奧總是帶給大家帶來不一樣的驚喜」。

DIOR官方微博出現的虛擬女神Angela3.0顧名思義以Angelababy為原型誕生，而真正的大使Angelababy本人則是棚拍了一組照片，令粉絲大讚「復古浪漫的大使太美了」。同場巨星包括演繹繁花刺繡禮服的劉嘉玲，她拎著Caro包展現霸氣，章子怡則是狀態極佳的以銀色禮服成為當晚的璀璨風景；景甜也身穿花卉印花黑色禮服出席大秀。DIOR 2021早秋時裝系列對女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri而言，是建構了一個年輕化的時裝系列，源起於五○年代迪奧先生所主導設計、融合珍稀皮革的豹紋風衣外套，也是他當時工作夥伴與靈感缪斯「豹女郎」布列卡夫人（Mizza Bricard）所鍾愛的單品。