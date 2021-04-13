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Angelabay「虛擬女神」意外成DIOR早秋大秀亮點 力拚美到發光章子怡

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR發表2021早秋女裝，章子怡和虛擬女神Angela 3.0都是看秀嘉賓。圖／DIOR提供、取自官方微博
DIOR發表2021早秋女裝，章子怡和虛擬女神Angela 3.0都是看秀嘉賓。圖／DIOR提供、取自官方微博

DIOR在上海發表2021早秋系列女裝，場景表現明確的迪斯可復古主題，以七彩霓虹燈轉出歡樂的氛圍，豹紋、格紋、亮片、光澤面料等交織年輕浪漫的穿搭風格；然而本次大秀還有嶄新亮點，就是品牌團隊為代言人Angelababy打造的新成員「虛擬女神Angela3.0」 ，她的出現讓大陸網友驚呼「迪奧總是帶給大家帶來不一樣的驚喜」。

DIOR官方微博出現的虛擬女神Angela3.0顧名思義以Angelababy為原型誕生，而真正的大使Angelababy本人則是棚拍了一組照片，令粉絲大讚「復古浪漫的大使太美了」。同場巨星包括演繹繁花刺繡禮服的劉嘉玲，她拎著Caro包展現霸氣，章子怡則是狀態極佳的以銀色禮服成為當晚的璀璨風景；景甜也身穿花卉印花黑色禮服出席大秀。DIOR 2021早秋時裝系列對女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri而言，是建構了一個年輕化的時裝系列，源起於五○年代迪奧先生所主導設計、融合珍稀皮革的豹紋風衣外套，也是他當時工作夥伴與靈感缪斯「豹女郎」布列卡夫人（Mizza Bricard）所鍾愛的單品。

融入了普普風，加上鮮明色彩、透視以及閃爍銀色光澤面料，向Fiorucci的創始人Elio Fiorucci致意，繁花圖騰以帶有虹彩光澤的絲絨織品表現，漸層紮染的蕾絲，以及有如鏡面閃爍效果般的大面積亮片刺繡，都讓早秋服裝有強烈的存在感，之中不乏Maria Grazia Chiuri慣用的格紋面料、網襪、紗裙等，Bar Jacket及連帽外套仍是必備單品，披上普普文化的絢爛外衣，如同不停舞蹈的童話女孩般追逐迪斯可燈球的絢爛魔幻。

DIOR 2021上海早秋大秀場景以復古的迪斯可球和亮片、豹紋作為裝飾主題。圖／取自官方微博
DIOR 2021上海早秋大秀場景以復古的迪斯可球和亮片、豹紋作為裝飾主題。圖／取自官方微博
DIOR釋出Angelababy的虛擬女神Angela3.0看秀的圖片。圖／取自官方微博
DIOR釋出Angelababy的虛擬女神Angela3.0看秀的圖片。圖／取自官方微博
DIOR品牌大使Angelababy的真身以棚拍方式表現。圖／取自官方微博
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DIOR 2021上海早秋大秀場景以復古的迪斯可球和亮片、豹紋作為裝飾主題。圖／取自官方微博
DIOR 2021上海早秋大秀場景以復古的迪斯可球和亮片、豹紋作為裝飾主題。圖／取自官方微博
章子怡穿上銀色晚禮服成為當晚最閃亮的巨星。圖／取自官方微博
章子怡穿上銀色晚禮服成為當晚最閃亮的巨星。圖／取自官方微博
2021早秋女裝之中為上海大秀推出特別款。圖／DIOR提供
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劉嘉玲受邀出席DIOR 2021早秋大秀，搭襯灰藍色Caro手袋 。圖／取自官方微博
劉嘉玲受邀出席DIOR 2021早秋大秀，搭襯灰藍色Caro手袋 。圖／取自官方微博
Angelababy的虛擬女神Angela3.0在上海早秋大秀首度現身。圖／取自官方微博
Angelababy的虛擬女神Angela3.0在上海早秋大秀首度現身。圖／取自官方微博
DIOR發表2021早秋系列女裝，以復古璀璨的普普藝術風打造。圖／DIOR提供
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銀色亮面光澤的服裝表現迪斯可年代的復古風貌。圖／DIOR提供
銀色亮面光澤的服裝表現迪斯可年代的復古風貌。圖／DIOR提供
早秋系列服裝靈感來自「豹女郎」布列卡夫人。圖／DIOR提供
早秋系列服裝靈感來自「豹女郎」布列卡夫人。圖／DIOR提供
景甜身穿浪漫的黑色晚禮服出席DIOR 2021早秋大秀。圖／取自官方微博
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鮮明色彩、透視以及融入普普風，表現早秋女裝。圖／DIOR提供
鮮明色彩、透視以及融入普普風，表現早秋女裝。圖／DIOR提供
豹紋、透視與亮片，是2021早秋服裝的元素。圖／DIOR提供
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章子怡穿上銀色晚禮服成為當晚最閃亮的巨星。圖／取自官方微博
章子怡穿上銀色晚禮服成為當晚最閃亮的巨星。圖／取自官方微博
章子怡穿上銀色晚禮服成為當晚最閃亮的巨星。圖／取自官方微博
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劉嘉玲受邀出席DIOR 2021早秋大秀，搭襯灰藍色Caro手袋 。圖／取自官方微博
劉嘉玲受邀出席DIOR 2021早秋大秀，搭襯灰藍色Caro手袋 。圖／取自官方微博
女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri以恐龍、火焰橘營造流行趣味感。圖／DIOR提供
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Dior Angelababy

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