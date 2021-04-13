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春夏髮色夯「煙燻手刷染」曝光5款命定色 護色有撇步

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
春夏染髮必選煙燻手刷染。圖／萊雅專業提供
春夏染髮必選煙燻手刷染。圖／萊雅專業提供

氣溫逐漸變熱，想為自己變化髮型與髮色了嗎？2021年春夏流行的染髮，當數「煙燻手刷染」，從煙燻妝受到啟發，讓頭髮也能畫上煙燻妝，大玩漸層的冷霧色調風格，而萊雅專業則曝光春夏5款煙燻手刷染的命定色，絕對能成為街上的最美焦點。

許多女孩都喜歡霧粉色，但整頭粉色讓人難以駕馭，「煙燻粉夜櫻」有了漸層的堆疊，不會難整理與穿搭，反而能隨時展現時尚感；「煙燻黑皮諾」則是冷色調中帶點紫色光澤，看似低調，但細看卻有巧思，展現一點點小心機。

許多女人最喜歡的玫瑰金，改成「煙燻玫瑰金」，漸層設計能展現髮絲光澤，而且黑髮長出來後，也不擔心變成布丁頭；「煙燻紅醋栗」則是質感酒紅棕色，以手刷上色呈現層次感髮色；最後是緋紅色加上莓果色調的「煙燻緋紅莓」，讓女人更增添溫柔質感。

但想要染出煙燻手刷染，得交由專業人士，需要運用不同工具與手法，強調髮色的漸層感，並要運用多重色調，萊雅專業合作的設計師們，均能掌握最佳染髮訣竅，使用2～3種色調，創造出時尚且好打理的效果。

至於煙燻手刷染，則可使用萊雅專業的MAJI FASHION專業染膏，增加80%中和色素，使霧感色澤更持久，還能增強髮絲的光澤反射力。護色澤能使用萊雅專業的絲博漾系列，從髮膜、護色洗髮精均有，讓髮色持久。

萊雅專業與樂酷樂色研所打造聯名沙龍，於統一時代百貨台北店開幕，另有萊雅專業特惠組。

煙燻紅醋栗。圖／萊雅專業提供
煙燻紅醋栗。圖／萊雅專業提供

煙燻粉夜櫻。圖／萊雅專業提供
煙燻粉夜櫻。圖／萊雅專業提供

煙燻玫瑰金展現出好氣質。圖／萊雅專業提供
煙燻玫瑰金展現出好氣質。圖／萊雅專業提供

煙燻緋紅莓。圖／萊雅專業提供
煙燻緋紅莓。圖／萊雅專業提供

煙燻黑皮諾。圖／萊雅專業提供
煙燻黑皮諾。圖／萊雅專業提供

萊雅專業絲漾博亮彩護色洗髮精（無硫酸鹽配方）。圖／萊雅專業提供
萊雅專業絲漾博亮彩護色洗髮精（無硫酸鹽配方）。圖／萊雅專業提供

萊雅專業絲漾博護色髮膜。圖／萊雅專業提供
萊雅專業絲漾博護色髮膜。圖／萊雅專業提供

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