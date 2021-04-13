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Vivienne Westwood慶80歲生日 本季新款土星環腰包超帥
談到英倫時尚品牌Vivienne Westwood，最讓人印象深刻的應該就是經典的The Orb Logo（土星環）元素。在去年龐克教母用精緻的3D皮革浮雕將土星環轉印到包身上，打造出第一個運用此技法的包款系列Chelsea後，復古的口金包馬上掀起搶購潮，台灣也早早賣到缺貨。
今年春夏，Vivienne Westwood再度運用3D皮革浮雕技法，把The Orb Logo（土星環）元素放到Chelsea系列的腰包和相機包上，對比口金包的古典風，腰包、相機包展現出更多屬於品牌的叛逆、年輕態度，黑色皮革也超有個性。
另一方面，Vivienne Westwood也在日前歡慶80歲生日，向來愛護地球、關注社會議題的她特別與藝術媒體平台CIRCA (circaart.com) 合作推出「Do Not Buy A Bomb」短片，選在點滿蠟燭的倫敦皮卡迪利廣場（Piccadilly Circus）戶外發布，作為生日宣言。並打造了同名限定畫作，倡導反戰思想，畫上的CAAT代表致力於阻止武器貿易的英國組織Campaign Against Arms Trade，Vivienne Westwood幽默地以可愛的貓咪作為該組織的諧音聯想，也巧妙地運用動物引發人們的友善、同理之心。每件畫作售價100英鎊，販售至5月8日，購買請洽 http://shop.circa.art。
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