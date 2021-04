Vivienne Westwood慶80歲生日 本季新款土星環腰包超帥

談到英倫時尚品牌Vivienne Westwood,最讓人印象深刻的應該就是經典的The Orb Logo(土星環)元素。在去年龐克教母用精緻的3D皮革浮雕將土星環轉印到包身上,打造出第一個運用此技法的包款系列Chelsea後,復古的口金包馬上掀起搶購潮,台灣也早早賣到缺貨。

今年春夏,Vivienne Westwood再度運用3D皮革浮雕技法,把The Orb Logo(土星環)元素放到Chelsea系列的腰包和相機包上,對比口金包的古典風,腰包、相機包展現出更多屬於品牌的叛逆、年輕態度,黑色皮革也超有個性。