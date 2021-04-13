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Vivienne Westwood慶80歲生日 本季新款土星環腰包超帥

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
歡慶80歲的Vivienne Westwood再度運用3D皮革浮雕技法，把The Orb Logo（土星環）元素放到Chelsea系列的腰包和相機包上。圖／Vivienne Westwood提供
歡慶80歲的Vivienne Westwood再度運用3D皮革浮雕技法，把The Orb Logo（土星環）元素放到Chelsea系列的腰包和相機包上。圖／Vivienne Westwood提供

談到英倫時尚品牌Vivienne Westwood，最讓人印象深刻的應該就是經典的The Orb Logo（土星環）元素。在去年龐克教母用精緻的3D皮革浮雕將土星環轉印到包身上，打造出第一個運用此技法的包款系列Chelsea後，復古的口金包馬上掀起搶購潮，台灣也早早賣到缺貨。

今年春夏，Vivienne Westwood再度運用3D皮革浮雕技法，把The Orb Logo（土星環）元素放到Chelsea系列的腰包和相機包上，對比口金包的古典風，腰包、相機包展現出更多屬於品牌的叛逆、年輕態度，黑色皮革也超有個性。

另一方面，Vivienne Westwood也在日前歡慶80歲生日，向來愛護地球、關注社會議題的她特別與藝術媒體平台CIRCA (circaart.com) 合作推出「Do Not Buy A Bomb」短片，選在點滿蠟燭的倫敦皮卡迪利廣場（Piccadilly Circus）戶外發布，作為生日宣言。並打造了同名限定畫作，倡導反戰思想，畫上的CAAT代表致力於阻止武器貿易的英國組織Campaign Against Arms Trade，Vivienne Westwood幽默地以可愛的貓咪作為該組織的諧音聯想，也巧妙地運用動物引發人們的友善、同理之心。每件畫作售價100英鎊，販售至5月8日，購買請洽 http://shop.circa.art。

Vivienne Westwood Chelsea系列相機包，17,500元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列相機包，17,500元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列相機包，17,500元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列相機包，17,500元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列腰包，15,100元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列腰包，15,100元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列相機包，17,500元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列相機包，17,500元。圖／Vivienne Westwood提供
Do Not Buy A Bomb畫作。圖／Vivienne Westwood提供
Do Not Buy A Bomb畫作。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列腰包，15,100元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列腰包，15,100元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列腰包，15,100元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列腰包，15,100元。圖／Vivienne Westwood提供

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