Vivienne Westwood慶80歲生日 本季新款土星環腰包超帥

談到英倫時尚品牌Vivienne Westwood，最讓人印象深刻的應該就是經典的The Orb Logo（土星環）元素。在去年龐克教母用精緻的3D皮革浮雕將土星環轉印到包身上，打造出第一個運用此技法的包款系列Chelsea後，復古的口金包馬上掀起搶購潮，台灣也早早賣到缺貨。

今年春夏，Vivienne Westwood再度運用3D皮革浮雕技法，把The Orb Logo（土星環）元素放到Chelsea系列的腰包和相機包上，對比口金包的古典風，腰包、相機包展現出更多屬於品牌的叛逆、年輕態度，黑色皮革也超有個性。