創立十年首度展店 M One Cafe進駐信義區新光三越A11

橘色餐飲集團旗下美式餐廳品牌「M One Cafe」創立十年首度展店，以全新風貌跨足信義區進駐新光三越 A11，力推六款A11限定餐點，讓人一秒置身加州享度假氛圍。

「M One Cafe」此次展店特別邀請療癒系花草品牌「草肉實堂」，量身打造綠意空間，在繁華鬧區打造寧靜的用餐場域。此外，為響應時下「美食當前手機先食」的用餐習慣，「M One Cafe」首度推出品牌專屬濾鏡，輕鬆拍出質感特色美照。

信義區新光三越A11館3樓這個位置，是橘色餐飲集團執行長袁保華觀察了許久的一個點：「我們觀察了挺長的一段時間，經過許多努力，現在終於順利進駐。」

為慶祝「M One Cafe」首間百貨店盛大開幕，更設計推出六款限定餐點，從主餐、甜點到飲品，提供多樣化的選擇。

「牛小排佐菠菜燉飯」選用義大利米製成，米粒外層吸飽醬汁，米芯不失口感。濃郁香醇的「奶香蛤蜊義大利麵」，採用每日產地直送的蛤蜊外，醬汁亦是主廚團隊精心特調，一入口是微嗆芥末香，細嚼後味是鯷魚獨有的鮮味。人氣新星「橙香雞腿排早餐」，雞腿排加入柳橙醃漬入味，大口咬下帶著淡淡柳橙香氣，酸甜滋味讓人吮指回味，大份量的餐點同時兼顧美味及飽足感。

開幕期間的「巧克力控天堂」和「藍莓塔」， 即是首波與甜點工作室「虹 HUNG pâtisserie」合作推出的獨家限定美味。此外，更推出現打蔬果昔「綠野 仙蹤」，嚴選多樣當日新鮮蔬果打製而成，並依據季節更換當季食材，隨時攝取新鮮營養，追求天然美味。