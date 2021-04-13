快訊

台積電赴美設廠「有利可圖」 但能否成功要先問地鼠龜及仙人掌

提醒中央疫苗面臨作廢 衛生局長爆：柯文哲不敢逆時中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦 5月台北、6月新竹、高雄演出

聯合新聞網 / 聯合數位文創
救救歡喜鴛鴦樓演出陣容堅強，左起為劉大同(郭子乾飾)、劉采棠(郎祖筠飾)、安德森(林俊逸飾)。圖／春河劇團提供
救救歡喜鴛鴦樓演出陣容堅強，左起為劉大同(郭子乾飾)、劉采棠(郎祖筠飾)、安德森(林俊逸飾)。圖／春河劇團提供

救救歡喜鴛鴦樓演出陣容堅強，是一齣融合古典與現代、傳統戲曲及現代戲劇相呼應之精緻作品，黃金組合重金打造的大型音樂劇。圖／春河劇團提供
救救歡喜鴛鴦樓演出陣容堅強，是一齣融合古典與現代、傳統戲曲及現代戲劇相呼應之精緻作品，黃金組合重金打造的大型音樂劇。圖／春河劇團提供

2020年春河劇團推出全新音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》，由第十五屆國家文藝獎得主李小平執導，模仿天王郭子乾、千面女郎郎祖筠、美聲王子林俊逸、劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，設計群包含金曲獎指定舞臺設計黎仕祺、金曲獎得主柯智豪擔任音樂設計及編曲，金曲獎得主蔡依林「大藝術家」作詞嚴云農，世大運燈光設計車克謙及服裝設計林秉豪，總計演員、舞者及樂手超過20位專業表演者共同演出，是為一齣融合古典與現代、傳統戲曲及現代戲劇相呼應之精緻作品，黃金組合重金打造的大型音樂劇。

《救救歡喜鴛鴦樓》中的歡喜樓及鴛鴦樓源自2003年春河劇團武俠音樂劇《歡喜鴛鴦樓-Q版救風塵》演出，很多觀眾印象深刻，這幾年也陸續有觀眾詢問什麼時候會再次演出，這次春河將原劇本延伸，推出《救救歡喜鴛鴦樓》，希望能將更深層的情感與觀眾分享。

團長郎祖筠表示「這個戲氛圍是溫馨歡樂的，但議題是發人深省的，也符合春河劇團自創團以來的創作態度原則，全部演員及工作人員已經準備好了，要帶給觀眾這齣精彩的音樂劇。」

《救救歡喜鴛鴦樓》將於5月28、29日於臺北國家戲劇院演出三場、6月5日於新竹縣文化局演藝廳演出一場、6月19日於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出一場。購票請udn售票網

音樂劇 新竹

延伸閱讀

旗山溪上游幾近乾涸 農水署緊盯6千公頃農地用水

高雄今晨又傳槍擊案 陳其邁：必須最短時間內清查掌握

出門前向2歲兒說上班...高雄機車騎士擦撞貨車身亡

高雄4傷槍擊案扯上網紅遭刺傷案 2夥人怨恩情仇化不開

相關新聞

經典三角Logo變耳扣 PRADA人氣飾品讓范少勳帥到犯規！

不管你平常有沒有關注時尚資訊，對Prada的三角Logo一定不陌生。今年春夏Prada把經典的三角形金屬Logo變成飾品...

家庭PARTY上菜／達人派對料理：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬

● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚） ● 派對料理示範：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬

家庭PARTY上菜／達人派對料理：手作美味漢堡排

● 達人上菜：潘明正（知名餐廳主廚） ● 派對料理示範：手作漢堡排

11款商品買1送1！Green & Safe「無添加認證」全台最多

隸屬於永豐餘生技旗下，自2005年所創立的「Green & Safe」，訴求「真食物，最有好味道」的理念，提供一系列無添...

夏天也要跟ROSE一樣大穿露腰裝！19吋腰身養成方法公開

韓國女團BLACKPINK成員朴彩英ROSE，今年發行了Solo專輯，忙到不可開交，在各種表演與宣傳活動上都可以看到她精...

范少勳脫衣秀珍珠時尚魅力 楊貴媚帥氣戴MIKIMOTO

在傳統印象中，珍珠尊貴優雅而女性化，因為溫潤的光澤和渾圓的線條，要在重要場合才會穿戴。不過隨著時代演進，如今不但男士會在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。