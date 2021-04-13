《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦 5月台北、6月新竹、高雄演出

救救歡喜鴛鴦樓演出陣容堅強，是一齣融合古典與現代、傳統戲曲及現代戲劇相呼應之精緻作品，黃金組合重金打造的大型音樂劇。圖／春河劇團提供

2020年春河劇團推出全新音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》，由第十五屆國家文藝獎得主李小平執導，模仿天王郭子乾、千面女郎郎祖筠、美聲王子林俊逸、劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，設計群包含金曲獎指定舞臺設計黎仕祺、金曲獎得主柯智豪擔任音樂設計及編曲，金曲獎得主蔡依林「大藝術家」作詞嚴云農，世大運燈光設計車克謙及服裝設計林秉豪，總計演員、舞者及樂手超過20位專業表演者共同演出，是為一齣融合古典與現代、傳統戲曲及現代戲劇相呼應之精緻作品，黃金組合重金打造的大型音樂劇。

《救救歡喜鴛鴦樓》中的歡喜樓及鴛鴦樓源自2003年春河劇團武俠音樂劇《歡喜鴛鴦樓-Q版救風塵》演出，很多觀眾印象深刻，這幾年也陸續有觀眾詢問什麼時候會再次演出，這次春河將原劇本延伸，推出《救救歡喜鴛鴦樓》，希望能將更深層的情感與觀眾分享。

團長郎祖筠表示「這個戲氛圍是溫馨歡樂的，但議題是發人深省的，也符合春河劇團自創團以來的創作態度原則，全部演員及工作人員已經準備好了，要帶給觀眾這齣精彩的音樂劇。」