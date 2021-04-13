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PChome 24h購物開放限時預購「寶可夢聯名3D兒童口罩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「晴天寶可夢款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供
NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「晴天寶可夢款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供

俏皮可愛的寶可夢從經典卡通延燒至超人氣手機遊戲，更躍上口罩化身最萌時尚配件，準備收服粉絲的心。PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」，共推出白、藍、黃、粉等4款色系，台灣製造並選用輕薄、透氣的布料材質，搭配專利彈性耳帶，精心為兒童量身打造的特殊款式，絕對讓小朋友愛不釋手。

為了滿足小朋友收藏寶可夢的心願，NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列集合療癒可愛的經典角色，包含皮卡丘、卡比獸、伊布、傑尼龜、妙蛙種子、胖丁、炎兔兒等夥伴，外盒包裝採用繽紛活力的亮眼色彩，配上口罩軟萌俏皮的圖案，讓網友直呼實在太欠買！單盒50片裝售價499元，並預計將再推出一款限量隱藏版，請寶可夢迷們拭目以待。

PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購的NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列中，「沉睡寶可夢款」以白色為基底，圖案有Q萌入睡的卡比獸及躺在身上的皮卡丘，還有傑尼龜、妙蛙種子等好友陪伴；「晴天寶可夢款」以悠閒的天空藍為主軸，白雲配上皮卡丘、卡比獸、胖丁及新版寶可夢炎兔兒，營造歡愉自在的氛圍；「皮卡丘款」有著皮卡丘逗趣吸睛的姿態，配上神奇寶貝球點綴其中，充滿活力的淺黃色系帶來歡樂好心情；「野餐派對款」以粉嫩的櫻花色調為基礎，配上呆萌的皮卡丘及伊布。

NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「野餐派對款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供
NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「野餐派對款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」限時預購。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」限時預購。圖／PChome 24h購物提供
NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「皮卡丘款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供
NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「皮卡丘款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供
NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「沉睡寶可夢款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供
NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列－「沉睡寶可夢款」，單盒50片裝售價499元，PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購。圖／PChome 24h購物提供

寶可夢 口罩

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