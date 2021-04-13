PChome 24h購物開放限時預購「寶可夢聯名3D兒童口罩」

俏皮可愛的寶可夢從經典卡通延燒至超人氣手機遊戲，更躍上口罩化身最萌時尚配件，準備收服粉絲的心。PChome 24h購物即日起至4月19日下午5點59分開放限時預購NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」，共推出白、藍、黃、粉等4款色系，台灣製造並選用輕薄、透氣的布料材質，搭配專利彈性耳帶，精心為兒童量身打造的特殊款式，絕對讓小朋友愛不釋手。

為了滿足小朋友收藏寶可夢的心願，NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」系列集合療癒可愛的經典角色，包含皮卡丘、卡比獸、伊布、傑尼龜、妙蛙種子、胖丁、炎兔兒等夥伴，外盒包裝採用繽紛活力的亮眼色彩，配上口罩軟萌俏皮的圖案，讓網友直呼實在太欠買！單盒50片裝售價499元，並預計將再推出一款限量隱藏版，請寶可夢迷們拭目以待。