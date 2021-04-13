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LINE FRIENDS最新聯名口罩來了！momo購物網分兩波開賣
讓LINE迷為之瘋狂的LINE FRIENDS最新聯名口罩又來了！momo購物網將於4月16日凌晨0點準時開賣「LINE FRIENDS聯名口罩」塗鴉版，單盒15片裝售價249元，每人限購一盒，除了超人氣的熊大、兔兔、莎莉之外，還有首次現身的熊美齊聚一堂；第二波漢堡風口罩也將於4月30日凌晨0點登場，由熊大、兔兔、莎莉化身漢堡、薯條，超級可愛！
momo購物網將於4月16日凌晨0點準時開賣「LINE FRIENDS系列－塗鴉版成人醫療口罩」採用粉紅色系盒裝，口罩設計為白底搭配熊大、兔兔、莎莉、熊美等角色俏皮登場，帶給消費者滿版的超萌塗鴉；4月30日凌晨0點開賣的「LINE FRIENDS系列－漢堡風成人醫療口罩」則是搶眼的明亮橘底，搭配熊大、兔兔、莎莉變身成為漢堡、薯條的圖案設計逗趣又可愛。兩款皆為單盒15片裝售價249元，每人限購一盒。
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