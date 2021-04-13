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湯姆希德斯頓頓碾壓英國奧斯卡紅毯 印度第一美也失色

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表與袖扣出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／卡地亞提供
湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表與袖扣出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／卡地亞提供

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（British Academy Film Awards，簡稱BAFTA），4月10日與11日於倫敦舉辦。雖然有實體頒獎典禮，但因旅遊受限，有許多入圍者都還是透過社群媒體和在線上發布紅毯美照，點綴華麗的珠寶。以飾演Netflix當紅影集「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）女主角竄紅的英國知名女演員菲比戴尼弗（Phoebe Dynevor），配戴路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶系列白金鑲鑽戒指與白金鑲鑽耳環搭配訂製黑色絲質洋裝，祖母綠的優雅完美展現她年輕活潑的氣質。

出席實體紅毯的還包括有「印度安潔莉納裘莉」之稱的琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas），她以活潑帶有東方風格的服裝與配色，搭配寶格麗（BVLGARO）著名的彩色寶石高級珠寶，鮮豔的紅碧璽、藍綠色的綠松石、藍紫色的坦桑石搭配起來，新鮮活潑的歡樂視覺效果深具感染力。遠距參加頒獎典禮的美國女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby），以卡地亞的鑽石珠寶配上合身修長的凡賽斯高級訂製服，則是最受好評的紅毯造型。復仇者聯盟中的「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）穿著雙排扣西裝配卡地亞的Santos-Dumont半金腕表，一出場就輕鬆以迷人笑容搶光女星風采。

BVLGARI 頂級鑽石與彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI 頂級鑽石與彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
Reflection de Cartier鑽石戒指，約150萬元。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier鑽石戒指，約150萬元。圖／卡地亞提供
湯姆希德斯頓配戴的卡地亞Santos-Dumont玫瑰金精鋼手上鍊腕表超大型款，約24萬9,000元。圖／卡地亞提供
湯姆希德斯頓配戴的卡地亞Santos-Dumont玫瑰金精鋼手上鍊腕表超大型款，約24萬9,000元。圖／卡地亞提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶線上出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／卡地亞提供
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶線上出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／卡地亞提供
菲比戴尼弗配戴路易威登出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
菲比戴尼弗配戴路易威登出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／路易威登提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
Cartier_Felicity Jones 01
Cartier_Felicity Jones 01
路易威登高級珠寶系列白金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／路易威登提供
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卡地亞頂級珠寶系列鑽石戒指，價格店洽。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列鑽石戒指，價格店洽。圖／卡地亞提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
琵豔卡喬普拉配戴寶格麗珠寶出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表與袖扣出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／卡地亞提供
湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表與袖扣出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／卡地亞提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑽石與彩寶耳環，約34萬3,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑽石與彩寶耳環，約34萬3,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅碧璽戒指，約80萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅碧璽戒指，約80萬3,000元。圖／寶格麗提供
路易威登高級珠寶系列白金鑲鑽與祖母綠耳環，價格店洽。圖／路易威登提供
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Cartier_Felicity Jones 01
Cartier_Felicity Jones 01
卡地亞[Sur]naturel系列頂級珠寶耳環，白金鑲嵌鑽石、祖母綠、縞瑪瑙，價格店洽。圖／卡地亞提供
卡地亞[Sur]naturel系列頂級珠寶耳環，白金鑲嵌鑽石、祖母綠、縞瑪瑙，價格店洽。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier鑽石耳環，約100萬元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier鑽石耳環，約100萬元。圖／卡地亞提供
凡妮莎寇比配戴卡地亞珠寶線上出席第74屆英國電影學院獎頒獎典禮。圖／卡地亞提供
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珠寶 英國 鑽石

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