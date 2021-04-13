快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵粉必收！RIMOWA經典鋁箱染霧黑新色 網：根本帥出新高度

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
RIMOA首度推出全新霧黑配色Classic系列行李箱，包括提把皮革、滑輪都能搭配客製色彩，呈現個人風格
RIMOA首度推出全新霧黑配色Classic系列行李箱，包括提把皮革、滑輪都能搭配客製色彩，呈現個人風格

作為一個RIMOWA忠實粉絲，一定會想收藏一款經典的鋁合金材質行李箱，而這也是品牌歷經百年，人氣不墜的款式。過去僅提供了原色（顏色）款，但今年首度推出全新的霧黑配色，包括提把皮革、滑輪都能搭配客製色彩，呈現個人風格，讓網友反應說：「根本帥出新高度 ！」

RIMOWA Classic行李箱以招牌鋁鎂合金製造，並在箱身上壓出有如骨董飛機機身的平行溝紋，俐落簡約的外型，不僅打響了RIMOWA的品牌名稱，更讓這系列箱款受到消費者長久以來的愛戴。而這系列過去多以銀色的設計為主，因此嶄新的霧黑色一曝光就受到關注，RIMOWA還採用全黑色手工皮革手柄及鉚釘護角，打造色調和諧一致的效果。全新霧黑色RIMOWA Classic的製作工藝亦全面改良，配上無段式伸縮拉桿，能調校至任何高度，拉桿手柄的底部更飾以符合人體工學的皮革，確保手感舒適。一共提供Cabin、Check-In L及Trunk三種尺寸選擇，即日起在全台專門店正式發售。

RIMOWA還採用全黑色手工皮革手柄及鉚釘護角，打造霧黑色Classic系列行李箱色調和諧一致效果。圖／RIMOWA提供
RIMOWA還採用全黑色手工皮革手柄及鉚釘護角，打造霧黑色Classic系列行李箱色調和諧一致效果。圖／RIMOWA提供

而因應「旅遊泡泡」跟國旅爆發的影響，CROWN也推出新配色璀璨鑽石行李箱，利用PC材質製成箱體，讓箱殼堅韌又具彈性，輕而易舉裝入兩人份衣物。除此之外，滑輪採用前後大小輪配置，讓推拉都方便，並具備獨家上下箱面雙手把設計，即使是女性也能輕易提拿行李箱。CROWN設計出包括酒紅、鐵灰、檳藍等三款新色，外觀亮眼呈現高質感。

因應「旅遊泡泡」跟國旅爆發的影響，CROWN也推出新配色璀璨鑽石行李箱。圖／CROWN提供
因應「旅遊泡泡」跟國旅爆發的影響，CROWN也推出新配色璀璨鑽石行李箱。圖／CROWN提供

霧黑色RIMOWA Classic的製作工藝亦全面改良，配上無段式伸縮拉桿，能調校至任何高度。圖／RIMOWA提供
霧黑色RIMOWA Classic的製作工藝亦全面改良，配上無段式伸縮拉桿，能調校至任何高度。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Classic系列Check-In L行李箱49,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Classic系列Check-In L行李箱49,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Classic系列Check-In L行李箱49,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Classic系列Check-In L行李箱49,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Classic系列Cabin登機箱38,100元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Classic系列Cabin登機箱38,100元。圖／RIMOWA提供

品牌

延伸閱讀

找到座位幸運逃過死劫 乘客：撞擊仍續滑行氣體噴出

百萬聘金竟是點鈔券 男騙1成回禮 女氣得報警

台中男砍妻27刀、硫酸溶臉裝箱棄屍 檢起訴求重刑

韓系人氣MPV即將報到　大改款Kia Carnival無偽裝台灣捕獲！

相關新聞

阿發師芋頭瘦肉粥膠膜不合格！7-11：上架的已通過檢驗

衛福部食藥署公布最新邊境檢驗不符合食品名單，其中7-ELEVEN販售的微波食品「阿發師芋頭瘦肉粥」來自日本出口的一批「容...

創立十年首度展店 M One Cafe進駐信義區新光三越A11

橘色餐飲集團旗下美式餐廳品牌「M One Cafe」創立十年首度展店，以全新風貌跨足信義區進駐新光三越 A11，力推六款...

PChome 24h購物開放限時預購「寶可夢聯名3D兒童口罩」

俏皮可愛的寶可夢從經典卡通延燒至超人氣手機遊戲，更躍上口罩化身最萌時尚配件，準備收服粉絲的心。PChome 24h購物即...

LINE FRIENDS最新聯名口罩來了！momo購物網分兩波開賣

讓LINE迷為之瘋狂的LINE FRIENDS最新聯名口罩又來了！momo購物網將於4月16日凌晨0點準時開賣「LINE...

澎湖買氣漲一倍 易遊網獨家豪華遊艇帶你賞海上花火

澎湖花火節即將於4月22日正式展開，自年後開始，澎湖預購買氣就居高不下，和去年花火節同期進度相比成長一倍以上。看好澎湖旅...

湯姆希德斯頓頓碾壓英國奧斯卡紅毯 印度第一美也失色

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（British Academy Film Awards，簡稱BAFTA），4月10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。