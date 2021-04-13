鐵粉必收！RIMOWA經典鋁箱染霧黑新色 網：根本帥出新高度

作為一個RIMOWA忠實粉絲，一定會想收藏一款經典的鋁合金材質行李箱，而這也是品牌歷經百年，人氣不墜的款式。過去僅提供了原色（顏色）款，但今年首度推出全新的霧黑配色，包括提把皮革、滑輪都能搭配客製色彩，呈現個人風格，讓網友反應說：「根本帥出新高度 ！」

RIMOWA Classic行李箱以招牌鋁鎂合金製造，並在箱身上壓出有如骨董飛機機身的平行溝紋，俐落簡約的外型，不僅打響了RIMOWA的品牌名稱，更讓這系列箱款受到消費者長久以來的愛戴。而這系列過去多以銀色的設計為主，因此嶄新的霧黑色一曝光就受到關注，RIMOWA還採用全黑色手工皮革手柄及鉚釘護角，打造色調和諧一致的效果。全新霧黑色RIMOWA Classic的製作工藝亦全面改良，配上無段式伸縮拉桿，能調校至任何高度，拉桿手柄的底部更飾以符合人體工學的皮革，確保手感舒適。一共提供Cabin、Check-In L及Trunk三種尺寸選擇，即日起在全台專門店正式發售。

RIMOWA還採用全黑色手工皮革手柄及鉚釘護角，打造霧黑色Classic系列行李箱色調和諧一致效果。圖／RIMOWA提供

而因應「旅遊泡泡」跟國旅爆發的影響，CROWN也推出新配色璀璨鑽石行李箱，利用PC材質製成箱體，讓箱殼堅韌又具彈性，輕而易舉裝入兩人份衣物。除此之外，滑輪採用前後大小輪配置，讓推拉都方便，並具備獨家上下箱面雙手把設計，即使是女性也能輕易提拿行李箱。CROWN設計出包括酒紅、鐵灰、檳藍等三款新色，外觀亮眼呈現高質感。

因應「旅遊泡泡」跟國旅爆發的影響，CROWN也推出新配色璀璨鑽石行李箱。圖／CROWN提供

霧黑色RIMOWA Classic的製作工藝亦全面改良，配上無段式伸縮拉桿，能調校至任何高度。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Classic系列Check-In L行李箱49,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Classic系列Check-In L行李箱49,600元。圖／RIMOWA提供