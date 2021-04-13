聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本夏季保養吹「甘草」風！口罩肌新救星，肌膚更穩定
戴口罩，已經成為全球所有人過去一年的新日常，也讓許多人戴口罩後，肌膚狀況更不穩定，日本吹起一股無負擔的保養風潮，最新流行的成分就是「甘草」，可以舒緩肌膚緊張的狀態，而甘草可以肌膚更為穩定，成為日本人的新歡。
日本原液保養TUNEMAKERS，就推出「甘草草本舒緩系列」，之前在日本賣出超高回購率，因為就是能讓戴完口罩後的肌膚，更為舒適，保養專家凱文老師指出，甘草是從歐洲中世紀以來的重要草本成分，甘草草本舒緩系列選用甘草原液為主要材料，溫和調理肌膚狀態。
臉部清潔後，可先使用AHA原液對策水，溫和清潔肌膚角質，促進代謝，內含添加7種天然鮮果AHA萃取與發酵AHA成分，溫和不刺激，之後針對肌膚狀況，可使用原液甘草草本舒緩調理水，以舒緩平衡比例調配，含有5種高效原液配方，包括甘草萃取、薏仁萃取物、神經醯胺衍生物、維他命C衍生物與軟木樹皮。
如果油性肌膚或痘痘肌膚，可以使用甘草草本舒緩調理原液，特別針對痘痘肌舒緩調理，可以局部抹在痘痘上保養，最後使用原液甘草草本舒緩調理乳，深度潤澤，防止肌膚粗糙，添加角鯊烷、玻尿酸，提升肌膚保濕鎖水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言