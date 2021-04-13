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趙又廷成Seiko和Grand Seiko中國代言人、黃曉明同台陳凱歌帥兒演繹TISSOT新表
日本鐘表集團SEIKO陸續在近日公布了由趙又廷出任Seiko及Grand Seiko在中國市場的代言人，女表系列則由歐陽娜娜擔綱。而天梭表（TISSOT）的兩位男神級代言人黃曉明與陳凱歌帥兒陳飛宇也難得同台，一起演繹最新款的T-Touch腕表，宣告要在智能表市場佔有一席之地。
有鑑於歐陽娜娜在中國網路的高聲量，與對年輕族群的影響力，Seiko在日前就宣布邀請她出任地區市場代言人，引起粉絲們的熱烈討論。光是公布消息的微博貼文就有萬則留言回應，證明其高人氣；而這也是歐陽娜娜繼時尚品牌之後，首度成為鐘表品牌的中國代言人。不僅如此，Seiko與Grand Seiko也陸續的揭曉中國區男表代言人由趙又廷出任，這樣的作法對Seiko而言也相當罕見。但看得出來SEIKO在經營中國市場時，愛用台灣出身的藝人，對比其他日系鐘表品牌來說，相信更能讓在地消費者接受。
而天梭表在推出全新的T-Touch腕表時，也特別於中國舉辦盛大上市活動，邀請了品牌全球代言人黃曉明、陳飛宇同台詮釋。在記者會上，黃曉明表示：「我的確是看著飛宇長大的」，但兩人在演繹新表時，卻有著截然的不同風格，說明T-Touch表對於各年齡、性別的消費者都百搭。全新的T-Touch智能表，有著優化過的設計，讓人耳目一新；除了具備一般智能表的各項功能，還有隨時可充電的太陽能動力，以及資料安全加密。同時為了滿足消費者對於外觀的不同喜好，還提供多樣材質選擇，包括鈦金屬、陶瓷表圈等，十分有市場競爭力。
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