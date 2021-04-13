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饌和牛「3國和牛＋啤酒喝到飽」999元 憑發票再少200

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
饌和牛新推出「和牛聯合國」方案，新增美國和牛、伊比利豬、日本A5和牛、干貝等食材。圖／肉多多提供
饌和牛新推出「和牛聯合國」方案，新增美國和牛、伊比利豬、日本A5和牛、干貝等食材。圖／肉多多提供

針對喜愛吃日本和牛的民眾，肉多多集團旗下的鍋物吃到飽品牌「饌和牛」，即日起推出新菜單「和牛聯合國」，在提供美、澳和牛等食材吃到飽之餘，再加上A5黑毛和牛與北海道生食級干貝一份與啤酒無限暢飲。另外還有「日本A5和牛吃到飽」的方案，讓饕客盡情享受。即日起憑「其他和牛火鍋品牌的發票」，就可享和牛聯合國方案799元的優惠價。

「饌和牛」乃是肉多多旗下首個吃到飽品牌，目前包括台南、台中、台北均有門市。店內提供498、638、726元的3種不同吃到飽方案價位，無限提供M9+的澳洲極致饌和牛、熱焰炙燒骰子和牛、極致饌和牛手捲、美國霜降牛、美國板腱牛等食材，另外還有獨創的「蔥動和牛捲」、「土石流和牛泡芙」等菜餚，並有日式壽喜燒、味噌牛奶鍋、養顏蕃茄湯等5種湯頭可供選擇。

饌和牛此次全新推出「和牛聯合國」新方案，乃是以726元的方案為基礎，並多提供美國和牛、伊比利豬吃到飽，再加上「A5黑毛和牛與北海道生食級干貝」1份，以及享「啤酒喝到飽」，每人999元。針對主攻日本和牛的民眾，饌和牛也推出「日本A5和牛吃到飽」方案，每人1,580元，即可無限享用日本A5和牛的美味。

即日起，只要持各品牌和牛火鍋的實體或載具發票到店消費，即可用799元享受原價999元的「和牛聯合國」。針對午餐與宵夜（21:30後）時段，用餐並分享官方粉絲團貼文，另加贈價值99元的「生食級廣島牡蠣」1份。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

吃到飽 日本和牛 聯合國

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