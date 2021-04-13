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調酒師的狂想曲 5款過桶威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／專題即時報導
愛爾蘭天頂薑汁啤酒過桶威士忌，洋溢飽滿生薑與糖蜜氣息。圖／摘自Umbrella London官網。
愛爾蘭天頂薑汁啤酒過桶威士忌，洋溢飽滿生薑與糖蜜氣息。圖／摘自Umbrella London官網。

如何在威士忌裡面，加入蛋糕、白葡萄酒、莓果、蘭姆酒、薑汁啤酒的氣息？透過「過桶（Wood Finish）」技術，以上所有調酒師的奇幻狂想，都已成為可能。

「過桶（Wood Finish）」技術是當代調酒師普遍運用的手法。「過桶」的定義，就是在威士忌的熟成過程中，使用了不止一種橡木桶；所謂的「風味桶」、「二次熟成（Double Wood、Double Matured）」、「三次熟成（Triple Wood、Triple Matured）」、甚至「七桶（Seven Wood）」…，都是「過桶」概念下的產物。

現任百富（Balvenie）首席調酒大師大衛‧史都華（David Stewart），是「過桶（Wood Finish）」概念的創始人，他也是在蘇格蘭威士忌產業中從業最久的調酒大師。

大衛‧史都華率先將「過桶」的概念，運用在1993年上市的百富12年雙桶（Double Wood）酒款上。他先將蒸餾出來的無色新酒（New Make），放在波本桶中陳年12年，之後再度放進雪莉桶中「過桶」，短暫陳放6至8個月，讓威士忌在原本波本桶甜美的香草、奶油氣味之上，再添上蜜餞、果乾、巧克力等深邃的雪莉桶風味。

當時「過桶」仍是相當新穎的觀念，但是在不到30年的時間內，已經成為威士忌產業調酒師普遍運用的手法，不但所使用的橡木桶越來越多元，「過桶」的時間也越拉越長。

擁有生物化學博士學位及數十年製酒經驗的格蘭傑（Glenmorangie）總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr Bill Lumsden），便是將「過桶」概念發揮得淋漓盡致的一位。

這位瘋狂的科學家發現人生中的許多快樂回憶，不管是和奶奶一起動手做甜點，或是女兒為他做的翻轉鳳梨生日蛋糕，都跟「蛋糕」有關，於是他開始思考如何將蛋糕魔力放進單一麥芽威士忌裡面。

比爾‧梁思敦於是將威士忌放入來自匈牙利的托卡伊（Tokaji）貴腐甜白酒桶裡過桶，為單一麥芽威士忌注入令人快樂的蛋糕魔力。

來自瑞典的麥格瑞首席調酒師安琪拉‧多赫（Angela D'orazio），則將季節限量威士忌秋獵（Jaktlycka），放進瑞典Grythyttan酒廠的莓酒桶裡面熟陳。安琪拉‧多赫表示：「『秋獵』在奶油、莓果風味中，還帶著一點辛香料跟果乾氣息，搭配牛奶巧克力一起享用，是不敗的經典組合。」

大人味的甜蜜：格蘭傑蛋糕限量版威士忌

格蘭傑蛋糕限量版威士忌是以來自匈牙利的托卡伊貴腐甜白酒桶，進行過桶窖藏陳釀的限量酒款。酒精濃度46％，洋溢著百香果、桃、梨、芒果的芳香，隨後浮現更為明顯的鹹香味、柔和的橡木香氣，以及格蘭傑經典的蜂蜜、香草、杏仁與淡淡的牛奶巧克力氣息。加入適量的水之後，會進一步帶出宛如杏桃、接骨木花、桃子糖漿…等更清爽的香氣。

這款限量版威士忌在口感上意外地同時具有酸與甜的滋味，融合了糖果般的甜蜜風味，口中可以感受到近似蜂蜜、白巧克力、杏子、杏仁、香草和梨子的甜味，與來自經典格蘭傑的橘子與薄荷風味達到完美平衡。

葡萄酒咖必敗：歐肯白蘇維濃桶

歐肯白蘇維濃（Sauvignon Blanc）桶原本是英國市場限定的限量酒款，列為重點市場的台灣經過一番爭取之後，終於順利成為海外首發市場。

歐肯白蘇維濃桶威士忌突破傳統框架的侷限，將歐肯威士忌3次蒸餾的純淨酒體，以白蘇維濃葡萄酒的橡木桶來進行過桶。酒精濃度47％，在威士忌酒款中創新地融合了白蘇維濃桶細緻的風味特色，一改威士忌給予人們「重拳直擊」的刻板印象。原廠建議冷藏後飲用，以葡萄酒杯來享用，更能夠呈現它冰鎮過後純淨冷冽的細膩香氣，初聞時可以感受到明顯的橡木桶香氣，入喉溫潤不燒灼，緊接著在舌尖上出現的是葡萄乾、青蘋果、以及淡雅輕盈的花香，是一款絕無僅有的威士忌。

秋日莓果風味：麥格瑞秋獵

秋獵（Jaktlycka）是瑞典麥格瑞酒廠的季節限量酒款；在瑞典文中，「Jaktlycka」的意思正是「快樂狩獵（Happy Hunting）」，象徵北歐森林中迷人的秋季豐收慶典。

秋獵酒精濃度46.1％，主要在瑞典Grythyttan酒廠的蔓越莓酒桶與藍莓酒桶中熟成，之後並在美國橡木桶、煙燻風味橡木桶中短暫陳釀，讓風味表現更富層次。

秋獵具有奶油般光滑的質地，優雅中帶著些許辛香料、葡萄、水果、莓果，還有奶油水梨軟糖、香草與烤橡木桶的香氣，尾韻洋溢森林中的漿果氣味，並帶有葡萄乾的溫暖氣息。

南美拉丁風情：百富加勒比海蘭姆桶14年

百富加勒比海蘭姆桶14年先在傳統木桶中熟成14年，然後再以來自加勒比海的蘭姆酒桶進行短暫過桶，完美揉合波本與蘭姆桶的熱帶水果風味及太妃糖甜味，以「畫龍點睛」的方式，為這款蘇格蘭威士忌增添來自南美洲的拉丁風情。

百富加勒比海蘭姆桶14年酒液呈現迷人的金黃色，就像是加勒比海溫暖的陽光一般，在百富傳統的柔和圓潤蜂蜜調性下，還多了熱帶水果、熱帶香料與太妃糖香氣。口感圓潤柔和，帶著細緻的柑橘氣息，甜美可人，具濃厚的香草和奶油氣息，果味調性也隨時間不斷散發，餘韻柔和、溫暖而悠長。

聯名啤酒品牌：天頂薑汁啤酒桶

天頂薑汁啤酒過桶威士忌（Teeling Whiskey Finished Umbrella London Ginger Beer）的製作過程，是先由位於倫敦的啤酒公司Umbrella Brewing，將500公升的薑汁啤酒，放入兩個來自愛爾蘭天頂酒廠的豬頭桶中陳放兩年。之後再將這些酒桶再運回愛爾蘭，重新注入威士忌之後，再陳放9個月，就成為天頂薑汁啤酒過桶威士忌。

這款天頂薑汁啤酒過桶威士忌在經過過桶之後，帶有生薑與飽滿的糖蜜氣息，還有些微的麥芽、菸草氣息，尾韻帶著咖啡跟巧克力的氣味，悠長美好，酒精濃度46%。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現任百富首席調酒大師大衛‧史都華，是「過桶（Wood Finish）」概念的創始人。圖／格蘭父子提供。
現任百富首席調酒大師大衛‧史都華，是「過桶（Wood Finish）」概念的創始人。圖／格蘭父子提供。
格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士，將令人快樂的蛋糕魔力，放進單一麥芽威士忌裡面。圖／酩悅軒尼詩提供。
格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士，將令人快樂的蛋糕魔力，放進單一麥芽威士忌裡面。圖／酩悅軒尼詩提供。
麥格瑞首席調酒師安琪拉‧多赫。圖／麥格瑞提供。
麥格瑞首席調酒師安琪拉‧多赫。圖／麥格瑞提供。
麥格瑞秋獵富有迷人的藍莓與蔓越莓風味。圖／麥格瑞提供。
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格蘭傑蛋糕限量版威士忌，打造大人專屬的甜蜜風味。圖／酩悅軒尼詩提供。
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百富加勒比海蘭姆桶14年，帶著熱帶水果及太妃糖香氣。圖／格蘭父子提供。
百富加勒比海蘭姆桶14年，帶著熱帶水果及太妃糖香氣。圖／格蘭父子提供。
歐肯白蘇維濃桶原廠在包裝盒上標示，建議冷藏後飲用（Crafted to be enjoyed chilled）。圖／台灣三得利提供。
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