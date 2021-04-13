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台灣限量獨賣 格蘭花格紅門窖藏原酒EDITION 003上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭花格紅門窖藏原酒系列，2008年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 002，建議售價1,980元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列，2008年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 002，建議售價1,980元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「格蘭花格（Glenfarclas）紅門窖藏原酒系列」又有新作，2006年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒 EDITION 003即日起在全台指定菸酒專賣店上市，這款在台灣獨賣的珍稀原酒，全台限量發售1,688瓶。

格蘭花格去年和台灣總代理隼昌，首度推出「格蘭花格紅門窖藏原酒系列」，由格蘭花格第五代傳人John Grant傾心特選完美威士忌珍液，全球只在台灣限量獨賣，深獲眾多酒客喜愛。

今年推出的「格蘭花格紅門窖藏原酒系列 」2006年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒 EDITION 003，是John Grant又一佳釀力作。甜口的太妃糖，點綴著可可粉與果香的氣息，甜美而迷人，香甜飽滿的口感，柔和的辛香料與淡淡木質，濃郁果香交揉其間，尾韻豐富而溫暖。

此酒款熟成於格蘭花格酒廠中第21號酒窖中的Sherry Hogsheads，酒液充分展現橡木桶帶來獨特而豐富的特質，尤其是太妃糖的香甜氣味，令人十分著迷，帶給台灣雪莉桶單一麥芽威士忌愛好者不同以往的威士忌原酒收藏。

「格蘭花格紅門窖藏原酒系列」命名靈感，來自酒廠創立至今的36座酒窖，各個皆是活力大膽的紅色大門，每座門上有著對應的酒窖編號，更體現深遠傳承的意義。

此系列自去年2020年於台灣市場限量發行，包含2010年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒 EDITION 001，以及2008年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒 EDITION 002。兩款以柔順的辛香調性為主要風味，而包裝設計以酒窖的紅門與鋪滿石磚的牆面作為發想，更將酒窖編號印上酒標，彰顯來自蘇格蘭的原味樣貌。

之後將每年發表二至三版，EDITION 004和005即將於今年下半年推出兩個年份酒款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭花格紅門窖藏原酒系列，2006年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 003，建議售價2,920元。 圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列，2006年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 003，建議售價2,920元。 圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列，2010年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 001，建議售價1,790元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列，2010年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 001，建議售價1,790元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

可可 蘇格蘭

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