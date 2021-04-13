UNIQLO UT聯名出手！讓你成為航海王 進入偉大的夢想航道

總讓人驚喜不斷的UNIQLO UT又曝光最新聯名款，包括以新篇章「和之國」為靈感的全新航海王系列，讓你心中的男孩也能進入偉大的夢想航道。另外，人氣不墜的迪士尼系列，此次不走復古感，而是透過米奇與他的好朋友，拿手機穿越時空大玩自拍，展現活潑風格。

經典動漫「航海王」伴隨許多人從青澀年少走入社會工作，也堂堂邁入1000集，其中成員們朝著各自不同的目標夢想前進，但仍以團隊合作呈現出「夥伴」的重要性，讓粉絲們感動不已。新篇章「和之國」不只受到關注也讓人期待未來故事走向，UNIQLO UT系列就以此為靈感，推出聯名款。以其經典造型及圖騰作為主要樣式設計，除了魯夫更有紅心海賊團船長及「和之國第一美女」花魁小紫等角色；當然可愛的喬巴也同樣現身於聯名款UT，喚醒埋藏於你我心中要「踏上偉大的夢想航道」的過往記憶。

過去UNIQLO UT也曾多次推出過迪士尼系列，但多以復古的設計為主軸，不過即將上市的最新款則會讓人大大改觀。UNIQLO透過經典角色米奇與他的好朋友：米妮、唐老鴨、高飛狗和布魯托，融合智慧型手機盛行之下所誕生的自拍文化。呈現出米奇拿智慧型手機拍照，還有與好朋友窩在沙發、唐老鴨打電動、米奇與布魯托玩自拍等，呼應當代人們的日常生活寫照。另外，擁有許多支持者的皮克斯動畫（PIXAR）也是UNIQLO UT的最新合作對象，但此次不以人物為主題，而是以電影中企業LOGO與熱血口號，呈現另類經典。

UNIQLO UT迪士尼系列童裝390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT迪士尼系列童裝390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT皮克斯系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT皮克斯系列T恤590元。圖／UNIQLO提供