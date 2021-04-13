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UNIQLO UT聯名出手！讓你成為航海王 進入偉大的夢想航道

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO UT曝光最新的聯名款，包括以新篇章「和之國」為靈感的全新航海王系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT曝光最新的聯名款，包括以新篇章「和之國」為靈感的全新航海王系列。圖／UNIQLO提供

總讓人驚喜不斷的UNIQLO UT又曝光最新聯名款，包括以新篇章「和之國」為靈感的全新航海王系列，讓你心中的男孩也能進入偉大的夢想航道。另外，人氣不墜的迪士尼系列，此次不走復古感，而是透過米奇與他的好朋友，拿手機穿越時空大玩自拍，展現活潑風格。

經典動漫「航海王」伴隨許多人從青澀年少走入社會工作，也堂堂邁入1000集，其中成員們朝著各自不同的目標夢想前進，但仍以團隊合作呈現出「夥伴」的重要性，讓粉絲們感動不已。新篇章「和之國」不只受到關注也讓人期待未來故事走向，UNIQLO UT系列就以此為靈感，推出聯名款。以其經典造型及圖騰作為主要樣式設計，除了魯夫更有紅心海賊團船長及「和之國第一美女」花魁小紫等角色；當然可愛的喬巴也同樣現身於聯名款UT，喚醒埋藏於你我心中要「踏上偉大的夢想航道」的過往記憶。

過去UNIQLO UT也曾多次推出過迪士尼系列，但多以復古的設計為主軸，不過即將上市的最新款則會讓人大大改觀。UNIQLO透過經典角色米奇與他的好朋友：米妮、唐老鴨、高飛狗和布魯托，融合智慧型手機盛行之下所誕生的自拍文化。呈現出米奇拿智慧型手機拍照，還有與好朋友窩在沙發、唐老鴨打電動、米奇與布魯托玩自拍等，呼應當代人們的日常生活寫照。另外，擁有許多支持者的皮克斯動畫（PIXAR）也是UNIQLO UT的最新合作對象，但此次不以人物為主題，而是以電影中企業LOGO與熱血口號，呈現另類經典。

UNIQLO UT迪士尼系列童裝390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT迪士尼系列童裝390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT迪士尼系列童裝390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT迪士尼系列童裝390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT皮克斯系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT皮克斯系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT皮克斯系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT皮克斯系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT航海王系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 自拍 夢想

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