快訊

評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溥儀眼鏡過20歲生日 殿堂級CHROME HEART端紀念款慶生

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應品牌創立20周年，溥儀眼鏡也曝光了全新的品牌標誌將數字「20」和代表溥儀眼鏡的圓形古董眼鏡結合。圖／溥儀眼鏡提供
因應品牌創立20周年，溥儀眼鏡也曝光了全新的品牌標誌將數字「20」和代表溥儀眼鏡的圓形古董眼鏡結合。圖／溥儀眼鏡提供

在兩岸三地都有據點的眼鏡銷售通路溥儀（PUYI）今年邁入品牌創立20周年，因此先由其代理的Gentle Monster打頭陣，推出限量紀念款墨鏡後。受到藍心湄、木村拓哉等人喜愛的殿堂級銀飾品牌CHROME HEART也接力呈現獨家專屬光學鏡框，讓消費者看見溥儀眼鏡對於高端市場影響力。

溥儀眼鏡的總部位於香港，集團旗下的82間店鋪遍及大中華地區主要城市，台北亦有多家迎合不同顧客需求的專賣店。而以手工銀製飾品風靡全球的CHROME HEART更是早在2002年就與溥儀眼鏡密切合作；更於2017年特意設計了一個聯名標誌，說明了溥儀眼鏡的重要地位。而針對20周年的專屬紀念光學眼鏡，就再度使用了聯名標誌，外觀小巧鮮明的橢圓形鏡架，代表著溥儀眼鏡的圓形古董眼鏡的識別，鏡框形狀及尺寸均為亞洲人臉型打造，其中不乏CHROME HEARTS招牌元素：十字架、花卉等圖案，點綴鏡架，呈現獨樹一幟的奢華格調。

CHROME HEART為溥儀20周年打造專屬紀念WOLFY-A 鏡框57,850元。圖／溥儀眼鏡提供
CHROME HEART為溥儀20周年打造專屬紀念WOLFY-A 鏡框57,850元。圖／溥儀眼鏡提供

不僅如此，CHROME HEARTS為這次合作設計了別出心裁的包裝，專屬眼鏡袋以純白色皮革製成，並以CHROME HEARTS的金色十字架圖案及金色匕首配飾為點綴。CHROME HEARTS更將與溥儀眼鏡的聯名Logo，印在兩組限量版眼鏡布上，別具收藏價值。

CHROME HEARTS為這次合作設計了別出心裁的包裝，專屬眼鏡袋以純白色皮革製成。圖／溥儀眼鏡提供
CHROME HEARTS為這次合作設計了別出心裁的包裝，專屬眼鏡袋以純白色皮革製成。圖／溥儀眼鏡提供

堪稱是人氣韓劇必備的眼鏡品牌Gentle Monster再次現身「Penthouse上流戰爭2」中，包括了飾演女主角的李智雅和柳真、男主角嚴基俊也因應劇情配戴了品牌的墨鏡與光學眼鏡。像是柳真於第九集所配戴的GABEE-01墨鏡，有著Oversize微弧形斜切面前框，呈現圓融立體感，霸氣之中帶點細緻為整體造型加分。第十集時女主角李智雅總是以墊肩質感西裝搭配貓眼型ON-01墨鏡的穿搭，更能突顯出女王氣勢。而嚴基俊配戴的9 PROUD-032金屬光學眼鏡，更是每一集的基本配件，營造出上流社會的紳士風格。

Gentle Monster GABEE-01墨鏡8,630元。圖／PUYI提供
Gentle Monster GABEE-01墨鏡8,630元。圖／PUYI提供

Gentle Monster ON-01墨鏡8,590元。圖／PUYI提供
Gentle Monster ON-01墨鏡8,590元。圖／PUYI提供

Gentle Monster 9 PROUD-032金屬光學眼鏡8,590元。圖／PUYI提供
Gentle Monster 9 PROUD-032金屬光學眼鏡8,590元。圖／PUYI提供

品牌

延伸閱讀

戲裡鬥到戲外！「上流戰爭」惡女金素妍當眾被嗆：真的不行

蘇晏霈慶生豪飲燕窩乾杯！ 紅鸞星動預告今年閃婚

「上流戰爭2」結局再死人！他慘遭炸飛埋哏第三季

《Penthouse》金素妍猙獰卻美麗的演技登熱搜，受封最美壞女人！39歲靠3招養出凍齡體態，3個月狂減25kg

相關新聞

趙又廷成Seiko和Grand Seiko中國代言人、黃曉明同台陳凱歌帥兒演繹TISSOT新表

日本鐘表集團SEIKO陸續在近日公布了由趙又廷出任Seiko及Grand Seiko在中國市場的代言人，女表系列則由歐陽...

饌和牛「3國和牛＋啤酒喝到飽」999元 憑發票再少200

針對喜愛吃日本和牛的民眾，肉多多集團旗下的鍋物吃到飽品牌「饌和牛」，即日起推出新菜單「和牛聯合國」，在提供美、澳和牛等食...

調酒師的狂想曲 5款過桶威士忌

如何在威士忌裡面，加入蛋糕、白葡萄酒、莓果、蘭姆酒、薑汁啤酒的氣息？透過「過桶（Wood Finish）」技術，以上所有調酒師的奇幻狂想，都已成為可能。

台灣限量獨賣 格蘭花格紅門窖藏原酒EDITION 003上市

「格蘭花格（Glenfarclas）紅門窖藏原酒系列」又有新作，2006年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒 EDITION 00...

UNIQLO UT聯名出手！讓你成為航海王 進入偉大的夢想航道

總讓人驚喜不斷的UNIQLO UT又曝光最新聯名款，包括以新篇章「和之國」為靈感的全新航海王系列，讓你心中的男孩也能進入...

溥儀眼鏡過20歲生日 殿堂級CHROME HEART端紀念款慶生

在兩岸三地都有據點的眼鏡銷售通路溥儀（PUYI）今年邁入品牌創立20周年，因此先由其代理的Gentle Monster打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。