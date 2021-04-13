溥儀眼鏡過20歲生日 殿堂級CHROME HEART端紀念款慶生

在兩岸三地都有據點的眼鏡銷售通路溥儀（PUYI）今年邁入品牌創立20周年，因此先由其代理的Gentle Monster打頭陣，推出限量紀念款墨鏡後。受到藍心湄、木村拓哉等人喜愛的殿堂級銀飾品牌CHROME HEART也接力呈現獨家專屬光學鏡框，讓消費者看見溥儀眼鏡對於高端市場影響力。

溥儀眼鏡的總部位於香港，集團旗下的82間店鋪遍及大中華地區主要城市，台北亦有多家迎合不同顧客需求的專賣店。而以手工銀製飾品風靡全球的CHROME HEART更是早在2002年就與溥儀眼鏡密切合作；更於2017年特意設計了一個聯名標誌，說明了溥儀眼鏡的重要地位。而針對20周年的專屬紀念光學眼鏡，就再度使用了聯名標誌，外觀小巧鮮明的橢圓形鏡架，代表著溥儀眼鏡的圓形古董眼鏡的識別，鏡框形狀及尺寸均為亞洲人臉型打造，其中不乏CHROME HEARTS招牌元素：十字架、花卉等圖案，點綴鏡架，呈現獨樹一幟的奢華格調。

CHROME HEART為溥儀20周年打造專屬紀念WOLFY-A 鏡框57,850元。圖／溥儀眼鏡提供

不僅如此，CHROME HEARTS為這次合作設計了別出心裁的包裝，專屬眼鏡袋以純白色皮革製成，並以CHROME HEARTS的金色十字架圖案及金色匕首配飾為點綴。CHROME HEARTS更將與溥儀眼鏡的聯名Logo，印在兩組限量版眼鏡布上，別具收藏價值。

CHROME HEARTS為這次合作設計了別出心裁的包裝，專屬眼鏡袋以純白色皮革製成。圖／溥儀眼鏡提供

堪稱是人氣韓劇必備的眼鏡品牌Gentle Monster再次現身「Penthouse上流戰爭2」中，包括了飾演女主角的李智雅和柳真、男主角嚴基俊也因應劇情配戴了品牌的墨鏡與光學眼鏡。像是柳真於第九集所配戴的GABEE-01墨鏡，有著Oversize微弧形斜切面前框，呈現圓融立體感，霸氣之中帶點細緻為整體造型加分。第十集時女主角李智雅總是以墊肩質感西裝搭配貓眼型ON-01墨鏡的穿搭，更能突顯出女王氣勢。而嚴基俊配戴的9 PROUD-032金屬光學眼鏡，更是每一集的基本配件，營造出上流社會的紳士風格。

Gentle Monster GABEE-01墨鏡8,630元。圖／PUYI提供

Gentle Monster ON-01墨鏡8,590元。圖／PUYI提供