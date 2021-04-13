2021 WW表展／百達翡麗第二波 單行顯示萬年曆優美亮相

鐘表與奇蹟數位表展於4月7日正式上線，龍頭品牌百達翡麗（Patek Philippe）於當天發表4款Nautilus系列全新的作品。今（4月12）日台灣時間晚間8點，品牌透過線上會議向台灣區媒體發布第二波新作共5款腕表，則以圓形表款為主，包括Calatrava兩款不同材質的編號6119G-001白金與編號6119R-001玫瑰金「巴黎飾釘」腕表，全新大尺寸搭載全新機芯。首度搭配圓形表殼與金屬表鍊的編號4947/1A-001年曆腕表，搭載自動上鍊機芯的35毫米Calatrava編號4997/200G-001女表。而最具話題的作品，則是以單行同窗並列顯示星期、日期和月份的萬年曆腕表編號5236P-001。

編號5236P-001簡潔純粹的表盤，8點日夜顯示、4點閏年顯示，月相盤與小秒盤一同軸顯示於6點位置，而將星期、日期和月份並置於單一全顯示窗顯示，靈感主要來自於日內瓦百達翡麗博物館所典藏的編號725/4萊芬懷表，是1972年為美國市場製作的。不過懷表表徑達46毫米，自然可以容納大型顯示盤；對於配戴在手腕上的腕表，要能在有限空間內並置顯示星期、日期和月份，無疑是最大挑戰。

品牌以編號5235年曆三針一線腕表的自動上鍊31-260 REG QA機芯為藍本去做延伸，將原本的22K金自微型自動盤改以鉑金製作，增加上鍊效率來為萬年曆提供動力。機芯內萬年曆裝置是單獨模組；單行並列日曆顯示則是運用星期、日期的十位數、日期的個位數、月份等4枚位於同一水平面上的旋轉顯示盤組成，為此，工程師特地研發出由兩個雙共面滾珠軸承（double bearing）組成的系統，避免互相摩擦、節省動能、並與表盤維持一定距離；是百達翡麗為這枚機芯結構申請的三個專利之一。申請專利的還包括日期顯示的「防止重跳」功能，以及在第31日過渡至下月第1日時，讓各位數字1維持不動的裝置。

今年推出的另一枚新機芯則是Calatrava編號6119R-001和編號6119G-001「巴黎飾釘」腕表所搭載的30-255 PS手上鍊機芯。1932年誕生的Calatrava，最原始表款編號96，表徑僅30.5毫米。第一款表圈裝飾巴黎飾釘紋的Calatrava於2年後面世，而最具代表性的Calatrava編號3919，則是在1985年推出，之後生產了約20年。