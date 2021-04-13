紅茶1元！東方洋行展新店 金茶伍×H.H先生打造主題杯

來自台南的手搖飲「金茶伍」，本月除了推出添金旺來青茶、紅蔗青茶等新品外，同時也與百萬粉絲插畫家「H.H先生」推出聯名企劃，包括有肉感女孩美美聯名杯、美美特調等內容。「東方洋行」則是新開設忠孝信義旗艦店，限時推出「熟韻紅茶」或「塔山翠綠」的1元加購優惠。

成立僅一年半的金茶伍，目前在台共有24間門市。4月所推出的「添金旺來青茶」、「紅蔗青茶」，各使用金鑽鳳梨、紅甘蔗搭配青茶，為茶湯帶來果香酸爽與甘甜。本次更結合H.H先生，新推出4月至6月期間限定的「鳳梨普拉斯」，使用鐵觀音維基底，搭配金鑽鳳梨、蜂蜜、山茶花果凍調和而成，帶來豐富的層次感，同時還有5款美美聯名杯為粉絲增添驚喜。