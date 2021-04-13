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紅茶1元！東方洋行展新店 金茶伍×H.H先生打造主題杯
來自台南的手搖飲「金茶伍」，本月除了推出添金旺來青茶、紅蔗青茶等新品外，同時也與百萬粉絲插畫家「H.H先生」推出聯名企劃，包括有肉感女孩美美聯名杯、美美特調等內容。「東方洋行」則是新開設忠孝信義旗艦店，限時推出「熟韻紅茶」或「塔山翠綠」的1元加購優惠。
成立僅一年半的金茶伍，目前在台共有24間門市。4月所推出的「添金旺來青茶」、「紅蔗青茶」，各使用金鑽鳳梨、紅甘蔗搭配青茶，為茶湯帶來果香酸爽與甘甜。本次更結合H.H先生，新推出4月至6月期間限定的「鳳梨普拉斯」，使用鐵觀音維基底，搭配金鑽鳳梨、蜂蜜、山茶花果凍調和而成，帶來豐富的層次感，同時還有5款美美聯名杯為粉絲增添驚喜。
標榜店內茶飲宛若現泡的「東方洋行」，繼開設北車微風、微風南山等門市之後，再於本月開設忠孝信義旗艦店。店內使用南投、阿里山、花蓮等地的高山茶葉，提供有鮮檸、鮮奶茶系列、東洋系列、冬瓜純茶等多款系列飲品。其中「東洋烏龍」使用高山烏龍加入咖啡，在茶香之餘仍有芳香的咖啡核果香，每杯50元起。「東洋鮮奶茶」則是同時結合茶葉、牛乳、咖啡豆調和而成，帶有三重層次的飽滿感，每杯70元起。忠孝信義旗艦店為慶祝開幕，即日起至4月16日前，購買任一大杯飲品，即可享「免費加珍珠」；另外加入LINE帳號，加1元就可加購大杯「熟韻紅茶」或「塔山翠綠」1杯（各為50元）。
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