「柯南電扇」按蝴蝶結就有風！藏壽司「13款柯南扭蛋」

名偵探柯南最新電影「名偵探柯南：緋色的彈丸」將於4月16日正式上映。來自日本的迴轉壽司「藏壽司」也同步推出13款電影週邊扭蛋，包括有扭蛋公子、立體磁鐵與吊飾，甚至有機會抽中實用的「名偵探柯南迷你手持電風扇」與「赤井秀一造型趴偶」，等著粉絲來蒐集。

藏壽司本次扭蛋活動，自4月16日至6月4日期間登場，在13款的扭蛋贈禮中，共計有5款擁有角色限定扭蛋殼的公仔，包括有柯南、灰原哀，以及電影中的世良真純，特別獎則是手握狙擊槍的赤井秀一。同時藏壽司也推出柯南、赤井秀一、世良真純與赤井秀一的偽裝身分沖矢昂等4款立體磁鐵，並以可愛的壽司圖案點綴。至於橡膠吊飾，則有柯南、小蘭、工藤新一與赤井秀一的4款不同造型，每一款也都可見到藏壽司的經典料理相伴，更添連結感。

自4月16日至4月22日期間，凡是消費滿1,500元並上網登錄，就有機會抽中「名偵探柯南迷你手持電風扇」，以柯南經典的西裝外套配色為雛型的電風扇，只要按下蝴蝶結就會吹出陣陣涼風，十分可愛，限量500名。4月23日至4月29日期間，則有「赤井秀一造型趴偶」，採用趴姿型態，讓粉絲可以自由擺置於不同位置，限量420名。