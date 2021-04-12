白瓷結合水果！八方新氣攜永豐餘生技推「品果賞器」展

瓷器品牌八方新氣今年4月首度攜手永豐餘生技「GREEN & SAFE」，結合台灣水果，推出「果然好新『器』」品果賞器展覽季，讓白瓷製的水果盤結合水果，互相幫襯。該展共展出13件作品，也是八方新氣創辦人王俠軍逾十年來水果盤作品集大成，其中一作品已有飯店選用。

王俠軍之女、八方新氣執行副總經理王筱杰表示，父親與她都十分喜愛台灣水果，有繽紛顏色的水果，也是妝點空間的選擇，因此推出結合水果與白瓷器皿擺飾藝術設計組合，以不同的擺飾主題，帶出台灣水果之美與意象，並賦予瓷器不同的想像，也希望拉近大家與白瓷的距離，「要讓大家知道，白瓷不光能觀賞，還能使用。」

她說，水果的部分，曾考慮與農委會合作，最後則是與舊識、永豐餘生技總經理何奕佳攜手，由永豐餘生技旗下GREEN & SAFE提供水果，以及水果蘊含的台灣在地風土民情及故事。

像是八方新氣的作品「滿載」，搭配的水果為林邊鹽水地蓮霧。王筱杰說，林邊因地層下陷，以致於初一十五時大潮汐，造成海水倒灌，生長在林邊鹽水地的蓮霧，因土質具高鹽份，因而激發蓮霧果樹繁衍的本能，將養分大量累積在果實中，因此蓮霧特別甜美。

作品「滿載」則有著「接力使力，順勢上游」的意象，兩者都訴說著同樣的激勵故事。