2021 WW表展／ZENITH Extreme很剽悍 色彩玩視覺高振頻

繼稍早的LVMH鐘表周，LVMH集團製表品牌真力時（ZENITH）在今年鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）發表的新作以1/100 秒計時機芯延伸不同面向的發展：搭載1/100秒計時機芯的未來主義新作DEFY Extreme腕表，以加大的設計強化整體的剽悍感，並宣布成為Extreme E電動越野錦標賽官方計時暨創始合作夥伴。而同時從經典計時機芯擒縱機構振頻為36,000次/小時，計時擒縱機構360,000次/小時的高振頻（high frequency）延伸到視覺，設計主軸為電磁波譜中人眼可見的可見光（Visible frequency），以繽紛色彩詮釋高頻機械機芯。

45毫米大表徑的DEFY Extreme腕表，搭載1/100 秒計時機芯，強勁有力的線條輪廓，主要來自於表圈下方的12邊形環圈，與12邊形表背相互呼應，靈感來自品牌1960年代推出、配備琢面表圈的DEFY A3642腕表。表殼以拋光、緞光打磨和啞光效果的金屬創造出不同視覺效果，新增的按鈕保護部件和旋入式表冠更添整體粗獷感，防水深度達200米。而機芯經彩色電鍍處理，以創造視覺整體感：啞光鈦金屬表殼搭配黑色機芯、拋光鈦金屬表殼搭配藍色機芯、鈦金屬和玫瑰金表殼搭配金色機芯。腕腕表皆附可快拆的金屬表鍊、橡膠表帶、與Velcro®魔術貼表帶，可適應各種的極限運動情境。