2021 WW表展／ZENITH Extreme很剽悍 色彩玩視覺高振頻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表拉絲拋光和微噴砂鈦金屬款，58萬1,100元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表拉絲拋光和微噴砂鈦金屬款，58萬1,100元。圖／真力時提供

繼稍早的LVMH鐘表周，LVMH集團製表品牌真力時（ZENITH）在今年鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders）發表的新作以1/100 秒計時機芯延伸不同面向的發展：搭載1/100秒計時機芯的未來主義新作DEFY Extreme腕表，以加大的設計強化整體的剽悍感，並宣布成為Extreme E電動越野錦標賽官方計時暨創始合作夥伴。而同時從經典計時機芯擒縱機構振頻為36,000次/小時，計時擒縱機構360,000次/小時的高振頻（high frequency）延伸到視覺，設計主軸為電磁波譜中人眼可見的可見光（Visible frequency），以繽紛色彩詮釋高頻機械機芯。

45毫米大表徑的DEFY Extreme腕表，搭載1/100 秒計時機芯，強勁有力的線條輪廓，主要來自於表圈下方的12邊形環圈，與12邊形表背相互呼應，靈感來自品牌1960年代推出、配備琢面表圈的DEFY A3642腕表。表殼以拋光、緞光打磨和啞光效果的金屬創造出不同視覺效果，新增的按鈕保護部件和旋入式表冠更添整體粗獷感，防水深度達200米。而機芯經彩色電鍍處理，以創造視覺整體感：啞光鈦金屬表殼搭配黑色機芯、拋光鈦金屬表殼搭配藍色機芯、鈦金屬和玫瑰金表殼搭配金色機芯。腕腕表皆附可快拆的金屬表鍊、橡膠表帶、與Velcro®魔術貼表帶，可適應各種的極限運動情境。

而從可見光光譜主題發展的彩色表款，也是本季重點。品牌也表示，稍早與當代藝術家Felipe Pantone合作的DEFY 21 Felipe Pantone彩色機芯限量腕表，幾乎是秒殺完售。品牌將持續推出更多繽紛及富有創意的作品，例如此次亮相的DEFY 21 Spectrum系列彩色機芯表款，就有全所未見的橘色和綠色款。全系列由5款共5款腕表組成，腕表顏色對應可見光譜上的各種色彩，因而得名「Spectrum」。表款表殼皆為44毫米精鋼鑲鑽，表圈鑲嵌的彩寶顏色呼應機芯色調：綠色款鑲嵌綠色沙弗萊石、橙色款鑲嵌橙色剛玉、藍色款鑲嵌藍寶石、紫色款鑲嵌紫晶石榴石、黑色款鑲嵌黑色尖晶石。

DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表微噴砂鈦金屬款，58萬1,100元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表微噴砂鈦金屬款，58萬1,100元。圖／真力時提供
DEFY 21 Spectrum系列腕表，售價未定，各限量發行10枚，僅於全球專門店發售。圖／真力時提供
DEFY 21 Spectrum系列腕表，售價未定，各限量發行10枚，僅於全球專門店發售。圖／真力時提供
ZENITH宣布成為Extreme E電動越野錦標賽官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
ZENITH宣布成為Extreme E電動越野錦標賽官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
ZENITH宣布成為Extreme E電動越野錦標賽官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
ZENITH宣布成為Extreme E電動越野錦標賽官方計時暨創始合作夥伴。圖／真力時提供
DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表微噴砂鈦金屬和拋光玫瑰金款，71萬1,300元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表微噴砂鈦金屬和拋光玫瑰金款，71萬1,300元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表微噴砂鈦金屬和拋光玫瑰金款，71萬1,300元。圖／真力時提供
DEFY EXTREME 1/100秒全地形計時碼表微噴砂鈦金屬和拋光玫瑰金款，71萬1,300元。圖／真力時提供

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