秒飛泰國！微風超市舉辦泰國美食節感受南洋風

主打貴婦市場的微風超市於今（12）日起至25日，與泰國商務處獨家舉辦「泰國美食節」，今年已是第八年舉辦，也帶動泰國食品的普及與學做泰國菜的風潮，包括魚露、綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩、酸辣湯醬都是熱銷商品。

微風超市副總經理羅大為表示，今年第1季超市業績年增10%以上，也看好去年生活用品，如鍋碗瓢盆瓷器等商品，業績成長強勁，今年年底以前超市將會擴增生活用品區。在進口食品方面，以往超市以日式產品居多，如今因應疫情大家無法出國，今年泰國、韓國和歐美等國產品，較以往增加25%。

本次舉辦「泰國美食節」，將彙整推薦熱銷排行榜前五名的泰國商品，包含「泰式酸辣湯醬」、「打拋醬」、「咖哩調理包」、「海鮮沾醬」、「泰式沙拉醬」。

而2021年度官方認證「泰精選」殊榮的餐廳，也在今「泰國美食節」公布，由設點在微風各館的「饗泰多」、「香茅廚」通過評鑑，餐廳主廚同時現場獻藝，呈現Breeze Super微風超市「米其林級」的泰國美食節。

泰國駐台大使通才表示，台灣是泰國食品的第八大進口國，可見台灣人對於泰國美食的熱愛程度。

泰國美食已風靡全球，屢屢登上國際版面，過去由CNN旅遊票選「世界五十大最佳美食排行榜」，泰國料理就佔了七名，而泰國美食也是米其林界重要主流，更是消費大眾熱愛美食。

微風超市從連續八年舉辦泰國美食節的銷售經驗中觀察到，從魚露、綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩、酸辣湯醬，到新鮮蔬果青木瓜、綠茄紫茄到藥味香料運用如香茅、檸檬葉、咖哩葉、南薑等，顧客從帶回家的熟食料理到自己動手學做泰國菜，從商品種類廣度到料理運用的深度都逐年成長，帶動泰國菜的風行。

今年「泰國美食節」彙整推薦熱銷排行榜前五名的泰國商品，包含「泰式酸辣湯醬」、「打拋醬」、「咖哩調理包」、「海鮮沾醬」、「泰式沙拉醬」，讓泰式美味都能夠在家簡單自己料理上桌。甚至也開發「一料理一組合」，整合食材讓消費者更容易動手做出泰國美食。