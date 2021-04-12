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秒飛泰國！微風超市舉辦泰國美食節感受南洋風

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
微風超市於今（12）日起至25日，與泰國商務處獨家舉辦「泰國美食節」。微風／提供
微風超市於今（12）日起至25日，與泰國商務處獨家舉辦「泰國美食節」。微風／提供

主打貴婦市場的微風超市於今（12）日起至25日，與泰國商務處獨家舉辦「泰國美食節」，今年已是第八年舉辦，也帶動泰國食品的普及與學做泰國菜的風潮，包括魚露、綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩、酸辣湯醬都是熱銷商品。

微風超市副總經理羅大為表示，今年第1季超市業績年增10%以上，也看好去年生活用品，如鍋碗瓢盆瓷器等商品，業績成長強勁，今年年底以前超市將會擴增生活用品區。在進口食品方面，以往超市以日式產品居多，如今因應疫情大家無法出國，今年泰國、韓國和歐美等國產品，較以往增加25%。

本次舉辦「泰國美食節」，將彙整推薦熱銷排行榜前五名的泰國商品，包含「泰式酸辣湯醬」、「打拋醬」、「咖哩調理包」、「海鮮沾醬」、「泰式沙拉醬」。

而2021年度官方認證「泰精選」殊榮的餐廳，也在今「泰國美食節」公布，由設點在微風各館的「饗泰多」、「香茅廚」通過評鑑，餐廳主廚同時現場獻藝，呈現Breeze Super微風超市「米其林級」的泰國美食節。

泰國駐台大使通才表示，台灣是泰國食品的第八大進口國，可見台灣人對於泰國美食的熱愛程度。

泰國美食已風靡全球，屢屢登上國際版面，過去由CNN旅遊票選「世界五十大最佳美食排行榜」，泰國料理就佔了七名，而泰國美食也是米其林界重要主流，更是消費大眾熱愛美食。

微風超市從連續八年舉辦泰國美食節的銷售經驗中觀察到，從魚露、綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩、酸辣湯醬，到新鮮蔬果青木瓜、綠茄紫茄到藥味香料運用如香茅、檸檬葉、咖哩葉、南薑等，顧客從帶回家的熟食料理到自己動手學做泰國菜，從商品種類廣度到料理運用的深度都逐年成長，帶動泰國菜的風行。

今年「泰國美食節」彙整推薦熱銷排行榜前五名的泰國商品，包含「泰式酸辣湯醬」、「打拋醬」、「咖哩調理包」、「海鮮沾醬」、「泰式沙拉醬」，讓泰式美味都能夠在家簡單自己料理上桌。甚至也開發「一料理一組合」，整合食材讓消費者更容易動手做出泰國美食。

羅大為也提到，持續探索世界美食，超市不斷進化，在外界賦予微風超市為「米其林主廚超市」之時，也不斷開發米其林級的各式食材，今年與泰國商務處獨家聯手舉辦「泰國美食節」，更顯在國際的重要地位。泰國美食是米其林界的重點，超市將陸續舉辦正宗泰國美食廚藝料理活動。

微風超市於今（12）日起至25日，與泰國商務處獨家舉辦「泰國美食節」，右起為微風超市副總經理羅大為、泰國駐台大使通才、泰國商務辦事處新任處長李凱莉以及泰國餐師傅蘇差拉等人共同出席。微風／提供
微風超市於今（12）日起至25日，與泰國商務處獨家舉辦「泰國美食節」，右起為微風超市副總經理羅大為、泰國駐台大使通才、泰國商務辦事處新任處長李凱莉以及泰國餐師傅蘇差拉等人共同出席。微風／提供

泰國 微風

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