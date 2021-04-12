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陳庭妮、侯佩岑愛碎花洋裝 復古配色可以一路穿到秋冬
印有繁複小碎花的服裝單品在復古風熱潮下，似乎是永遠不過時的設計，而且適合各種穿搭，怎麼搭都好看！今年春夏Tory Burch推出了一系列Reverie復古小碎花的服飾，從長洋裝、短洋裝到襯衫等，都印滿了橘、棕、黃色調組合的碎花圖樣，沉穩優雅又浪漫詩意，讓許多女明星都搶穿！
陳庭妮日前就穿上這系列的V領長洋裝搭短裙出門，白色領口裝飾、蓬蓬袖都增添了更鮮明的浪漫風格，外罩的百褶短裙細膩俏皮，還可以在腰間繫出一個白色蝴蝶結呼應領口的設計。再以短靴搭配出率性態度，瀟灑優雅兼具。而侯佩岑則是穿上襯衫式設計的同系列長洋裝，釦子不釦滿呈現像是開高衩的剪裁，非常性感。
除了洋裝、短裙之外，這系列印花單品還有娃娃袖的短洋裝、綁帶領結襯衫等等，搭配牛仔褲可以輕鬆穿搭出帶有70年代復古風的造型，而且從橘、棕、黃的印花配色看來，一路穿到秋季也很適合喔！
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