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陳庭妮、侯佩岑愛碎花洋裝 復古配色可以一路穿到秋冬

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
陳庭妮、侯佩岑最近都穿上Tory Burch春夏復古Reverie小碎花洋裝。圖／Tory Burch提供
陳庭妮、侯佩岑最近都穿上Tory Burch春夏復古Reverie小碎花洋裝。圖／Tory Burch提供

印有繁複小碎花的服裝單品在復古風熱潮下，似乎是永遠不過時的設計，而且適合各種穿搭，怎麼搭都好看！今年春夏Tory Burch推出了一系列Reverie復古小碎花的服飾，從長洋裝、短洋裝到襯衫等，都印滿了橘、棕、黃色調組合的碎花圖樣，沉穩優雅又浪漫詩意，讓許多女明星都搶穿！

陳庭妮日前就穿上這系列的V領長洋裝搭短裙出門，白色領口裝飾、蓬蓬袖都增添了更鮮明的浪漫風格，外罩的百褶短裙細膩俏皮，還可以在腰間繫出一個白色蝴蝶結呼應領口的設計。再以短靴搭配出率性態度，瀟灑優雅兼具。而侯佩岑則是穿上襯衫式設計的同系列長洋裝，釦子不釦滿呈現像是開高衩的剪裁，非常性感。

除了洋裝、短裙之外，這系列印花單品還有娃娃袖的短洋裝、綁帶領結襯衫等等，搭配牛仔褲可以輕鬆穿搭出帶有70年代復古風的造型，而且從橘、棕、黃的印花配色看來，一路穿到秋季也很適合喔！

Reverie印花襯衫式洋裝，21,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花襯衫式洋裝，21,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花襯衫，12,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花襯衫，12,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花長洋裝，17,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花長洋裝，17,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花百褶短裙，21,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花百褶短裙，21,900元。圖／Tory Burch提供
陳庭妮穿Reverie印花V領長洋裝搭短裙。圖／Tory Burch提供
陳庭妮穿Reverie印花V領長洋裝搭短裙。圖／Tory Burch提供
陳庭妮穿Reverie印花V領長洋裝搭短裙。圖／Tory Burch提供
陳庭妮穿Reverie印花V領長洋裝搭短裙。圖／Tory Burch提供
Reverie印花娃娃裙洋裝，11,900元。圖／Tory Burch提供
Reverie印花娃娃裙洋裝，11,900元。圖／Tory Burch提供
侯佩岑穿上襯衫式設計的復古Reverie小碎花長洋裝。圖／摘自IG
侯佩岑穿上襯衫式設計的復古Reverie小碎花長洋裝。圖／摘自IG

陳庭妮 侯佩岑

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