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母親節「舊鍋換新鍋」 飛利浦健康氣炸鍋買就送3配件

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦新一代TurboStar健康氣炸鍋（HD9642）指定百貨檔期優惠價8,990元，還可參與飛利浦專櫃滿5,000元現折300元活動。圖／飛利浦提供
飛利浦新一代TurboStar健康氣炸鍋（HD9642）指定百貨檔期優惠價8,990元，還可參與飛利浦專櫃滿5,000元現折300元活動。圖／飛利浦提供

2011年發表全球首款健康氣炸鍋、引領一波氣炸料理煮食風潮的飛利浦，一轉眼今年邁入10周年，今年適逢母親節檔期，為回饋消費者支持，即日起至5月31日於指定百貨通路推出「舊鍋換新鍋」優惠活動，不僅有期間限定優惠配件贈禮，最高還可享2,000元禮券回饋。

飛利浦新一代TurboStar健康氣炸鍋（HD9642）透過獨家專利渦輪氣旋科技，實現均勻烘烤、外酥內軟、減油的料理效果，更將安全考慮進每個設計細節中，氣炸鍋材質選用耐高溫不變形的抗氧化鋼板製成內鍋，更採用6層微米塗層技術，且經耐磨損、抗腐蝕的品管測試，正常使用及刷洗過程無需擔心塗層剝落，且全機於出廠前皆經30倍顯微鏡檢驗零瑕疵、9大品管測試，更以200度高溫進行600小時長時間空燒測試，經SGS檢驗無毒、證實苯乙烯、萘等致癌物零揮發。

飛利浦新一代TurboStar健康氣炸鍋（HD9642）售價為12,900元，指定百貨檔期優惠價8,990元，還可參與飛利浦專櫃滿5,000元現折300元活動。於飛利浦官方臉書粉絲團活動貼文下方PO出不限品牌、不限種類鍋具照片並留言「我要換成飛利浦氣炸鍋！」，還可參加「舊鍋換新鍋」優惠活動方案，指定通路贈飛利浦健康氣炸鍋煎烤盤、烘烤鍋及防噴上蓋等專屬配件，登錄再送1,000元7-ELEVEN禮券，全台新光三越百貨、遠東及SOGO百貨加碼再贈等值1,000元禮券及限定好禮。

飛利浦歡慶氣炸鍋10周年推出舊鍋換新鍋活動，完成指定任務送配件。圖／飛利浦提供
飛利浦歡慶氣炸鍋10周年推出舊鍋換新鍋活動，完成指定任務送配件。圖／飛利浦提供

氣炸鍋 母親節

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