寶齊萊三問報時陀飛輪「雲杉」助攻 賞玩樂倍增
雖然身為獨立經營的非集團品牌，參展2021年鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展的寶齊萊（Carl F.Bucherer），依然在今年帶來多款話題之作，涵蓋深潛、三問報時與年曆計時碼表三大重點。
新款柏拉維深潛腕表馬爾地夫特別版，持續深化與「魔鬼魚基金會（Manta Trust）」的合作關係。新品將是兩造自2017年結盟以來的第四枚深潛款，並將馬爾地夫的蔚藍海洋，化為44.6毫米精鋼腕表的心醉成色。由於同時瞄準深潛與精密兩大特點，CFB 1950.1自動上鍊機芯具備瑞士天文台認證，表款則有500米防水性能。每售出一枚柏拉維深潛腕表馬爾地夫特別版，寶齊萊便會捐出部分所得，以資助魔鬼魚基金會的專案經費，橡膠表帶更以PET塑料回收再造織物構成，將環保意識藏身細節。
集結大日期（Big Date）視窗、計時碼表與年曆功能的傳承系列年曆雙盤計時碼表，黑色表盤搭配銀色計時盤的「反熊貓（Reversed Panda）」設計瞄準收藏家喜好風潮，同時再將年曆功能搭配上計時碼表，同時專注於日常與遠方；壓軸的「馬利龍系列交響樂三問腕表」，則重新呼應日前品牌與「琉森音樂節交響樂團（Lucerne Festival Orchestra）」的結盟。全新自製MR3000機芯具有寶齊萊經典的環型自動上鍊系統、外緣式懸浮陀飛輪，以及複雜功能中的「聖杯」、三問報時（Minute Repeater）功能，機芯的停秒裝置將可更精確調整時間，三問報時並有保護機制，以免操作時誤觸。
集結陀飛輪與三問報時的MR3000機芯不僅通過瑞士天文台認證，特製表盒並附一特製共鳴器，其所使用的頂級木材「雲衫（Picea asperata）」，出自瑞士汝拉山谷，透過此種擴音系統，並可將腕表的音量表現提高一倍，獨樂樂不如眾樂樂？莫過於此。
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