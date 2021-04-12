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Elly許曦文穿潮牌經典款外套「喊熱」 小S秒抓出重點：逃不過老娘的法眼

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Elly許曦文在社群平台上曝光搭配潮牌經典外套的照片，除了讓小S秒吐槽之外，也引起網友討論。圖／摘自微博
Elly許曦文在社群平台上曝光搭配潮牌經典外套的照片，除了讓小S秒吐槽之外，也引起網友討論。圖／摘自微博

台灣的最強星二代當屬小S的大女兒Elly許曦文，除了被時尚品牌、保養品牌相中邀請拍攝形象廣告及代言之外，近期更成為三星的手機品牌大使，所以一舉一動都受到矚目。近日母女在社群平台上的互動，又再度引起網友討論，甚至向小S表示「還不是怪你太會生」、「還不是媽媽長得太美，所以女兒沾光了」。

擁有「高級臉」的Elly許曦文一直都是小S的驕傲，因此受到時尚品牌們的喜愛，也屢屢與媽媽一同登上時尚雜誌封面，即便目前還未有戲劇或歌曲等作品，仍受到各界關注，可說是台灣的最強星二代。近日許曦文就在社群平台上曝光她身穿潮牌A Bathing Ape（Bape）經典款迷彩外套，搭配長褲的照片，並標示「今天好熱，但我穿了刷毛的褲子」，獲得網友們的讚譽，紛紛表示「Elly好美喔！」、「很好看耶，很有個性」或是「好喜歡你的長相」。不過老媽小S看到圖片後，秒抓出重點，同時回應說：「但你露了肚皮啊！根本想炫耀腰細！逃不過老娘的法眼」，笑歪一眾網友。

迷彩圖案是潮牌A Bathing Ape的經典元素，但在品牌易主後，風格上也有調整。圖／I.T提供
迷彩圖案是潮牌A Bathing Ape的經典元素，但在品牌易主後，風格上也有調整。圖／I.T提供

不僅如此，網友們也對許曦文身穿的Bape經典款迷彩外套開始研究起來，開玩笑說：「衣服一看就不是媽媽買的，畢竟她沒姨媽（大S）大方」或是「我覺得這件外套就是姨媽送的」；但也有部分網友因為沒見過這樣的迷彩，直說：「是否買到假貨了？」但根據目前擁有A Bathing Ape的I.T集團就透露，跟日本的設計師確認後，這個迷彩樣式應該已經至少超過10年都沒有再使用過，有可能是前任經營者長尾智明（Nigo）在2011年出售品牌之前的作品，所以很多人都沒見過，誤以為是仿冒品。

Elly許曦文在社群平台上曝光搭配潮牌經典外套的照片，除了讓小S秒吐槽之外，也引起網友討論。圖／摘自微博
Elly許曦文在社群平台上曝光搭配潮牌經典外套的照片，除了讓小S秒吐槽之外，也引起網友討論。圖／摘自微博

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