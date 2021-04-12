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最美反派金素妍「上流戰爭」4款精品包 時髦女性必備！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
金素妍在《Penthouse上流戰爭》第二季中用了四款Salvatore Ferragamo的包包。圖／摘自IG、Salvatore Ferragamo提供
金素妍在《Penthouse上流戰爭》第二季中用了四款Salvatore Ferragamo的包包。圖／摘自IG、Salvatore Ferragamo提供

韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季日前播出完結篇，收視創新高，劇中探討社會議題、財閥鬥爭、情感糾葛等，可以說近來最紅的都會狗血連續劇。其中飾演千書真的女星金素妍，再次在銀幕中大秀「反派魅力」，不只做得出「咬碎記憶卡」的瘋狂行為，她的每一套造型也都時尚度滿點，霸氣銳利的各種姿態，讓人又愛又恨！

金素妍在戲中飾演財團千金，造型自然不能馬虎，尤其包包的款式更是多變。在本季中她共使用了四款Salvatore Ferragamo包包，典雅、柔美風格兼具，實用度也高，當中幾款也是之前許多韓劇像是《The King：永遠的君主》、《夫妻的世界》女主角愛用的同款。

其中兩款黑色方正包款，分別是TRIFOLIO翻蓋提包和BOXYZ提包，TRIFOLIO是Salvatore Ferragamo今年全新推出的設計，簡約的包身加入全新的古金色Gancini開合鎖釦，容量大又具備多層內袋，包款背面更配有以磁釦開合的便利後袋，更方便收納。可肩背、手拎等，共有兩種尺寸可選擇。另一款梯形框架結構的BOXYZ提包則是主打像是「隨身攜帶的珍寶箱」，推出至今一直受到眾女星、網紅的歡迎。

除了黑色系、風格俐落典雅的包款之外，金素妍在戲中也不時會以柔和浪漫的設計搭配套裝以外的造型。其中一款米棕色STUDIO包款，是Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew為品牌設計的首款包款，為了紀念品牌創始人Salvatore Ferragamo先生開設於好萊塢大道上的首家工作室專賣店Hollywood Boot Shop，所以具有非常重要的意義。而擁有編織細節的米白色VIVA包，則是Paul Andrew以標誌性VARA蝴蝶結元素加以大膽創新的成果，蝴蝶結尺寸更大，具備空氣感的包身也更顯年輕。除了編織款，還有素面款式可以選擇，這款包也是自去年推出後就備受歡迎。

金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo TRIFOLIO翻蓋提包。圖／摘自愛奇藝
金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo TRIFOLIO翻蓋提包。圖／摘自愛奇藝
BOXYZ灰褐色牛皮提包，79,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ灰褐色牛皮提包，79,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA粉色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA粉色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
金素妍在戲中用了Salvatore Ferragamo STUDIO包款。圖／摘自愛奇藝
金素妍在戲中用了Salvatore Ferragamo STUDIO包款。圖／摘自愛奇藝
TRIFOLIO白色印花牛皮手提包(中)，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO白色印花牛皮手提包(中)，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO米棕色小牛皮手提包，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO米棕色小牛皮手提包，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA米白色蝴蝶結牛皮編織肩背包，59,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA米白色蝴蝶結牛皮編織肩背包，59,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO鵝黃色小牛皮手提包，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO鵝黃色小牛皮手提包，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO紅棕色小牛皮手提包(大)，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO紅棕色小牛皮手提包(大)，84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO棕色小牛皮編織手提包，10萬9,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STUDIO棕色小牛皮編織手提包，10萬9,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo BOXYZ提包
金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo BOXYZ提包
BOXYZ黑色牛皮提包, 建議售價NT$79,900
BOXYZ黑色牛皮提包, 建議售價NT$79,900
VIVA米白色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA米白色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA黑色蝴蝶結牛皮編織肩背包，59,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA黑色蝴蝶結牛皮編織肩背包，59,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO黑色牛皮手提包(中)，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO黑色牛皮手提包(中)，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo STUDIO包款。圖／摘自愛奇藝
金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo STUDIO包款。圖／摘自愛奇藝
金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo VIVA編織包。圖／摘自愛奇藝
金素妍在戲中拎Salvatore Ferragamo VIVA編織包。圖／摘自愛奇藝

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