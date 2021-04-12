最美反派金素妍「上流戰爭」4款精品包 時髦女性必備！

韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季日前播出完結篇，收視創新高，劇中探討社會議題、財閥鬥爭、情感糾葛等，可以說近來最紅的都會狗血連續劇。其中飾演千書真的女星金素妍，再次在銀幕中大秀「反派魅力」，不只做得出「咬碎記憶卡」的瘋狂行為，她的每一套造型也都時尚度滿點，霸氣銳利的各種姿態，讓人又愛又恨！

金素妍在戲中飾演財團千金，造型自然不能馬虎，尤其包包的款式更是多變。在本季中她共使用了四款Salvatore Ferragamo包包，典雅、柔美風格兼具，實用度也高，當中幾款也是之前許多韓劇像是《The King：永遠的君主》、《夫妻的世界》女主角愛用的同款。

其中兩款黑色方正包款，分別是TRIFOLIO翻蓋提包和BOXYZ提包，TRIFOLIO是Salvatore Ferragamo今年全新推出的設計，簡約的包身加入全新的古金色Gancini開合鎖釦，容量大又具備多層內袋，包款背面更配有以磁釦開合的便利後袋，更方便收納。可肩背、手拎等，共有兩種尺寸可選擇。另一款梯形框架結構的BOXYZ提包則是主打像是「隨身攜帶的珍寶箱」，推出至今一直受到眾女星、網紅的歡迎。