最美反派金素妍「上流戰爭」4款精品包 時髦女性必備！
韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季日前播出完結篇，收視創新高，劇中探討社會議題、財閥鬥爭、情感糾葛等，可以說近來最紅的都會狗血連續劇。其中飾演千書真的女星金素妍，再次在銀幕中大秀「反派魅力」，不只做得出「咬碎記憶卡」的瘋狂行為，她的每一套造型也都時尚度滿點，霸氣銳利的各種姿態，讓人又愛又恨！
金素妍在戲中飾演財團千金，造型自然不能馬虎，尤其包包的款式更是多變。在本季中她共使用了四款Salvatore Ferragamo包包，典雅、柔美風格兼具，實用度也高，當中幾款也是之前許多韓劇像是《The King：永遠的君主》、《夫妻的世界》女主角愛用的同款。
其中兩款黑色方正包款，分別是TRIFOLIO翻蓋提包和BOXYZ提包，TRIFOLIO是Salvatore Ferragamo今年全新推出的設計，簡約的包身加入全新的古金色Gancini開合鎖釦，容量大又具備多層內袋，包款背面更配有以磁釦開合的便利後袋，更方便收納。可肩背、手拎等，共有兩種尺寸可選擇。另一款梯形框架結構的BOXYZ提包則是主打像是「隨身攜帶的珍寶箱」，推出至今一直受到眾女星、網紅的歡迎。
除了黑色系、風格俐落典雅的包款之外，金素妍在戲中也不時會以柔和浪漫的設計搭配套裝以外的造型。其中一款米棕色STUDIO包款，是Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew為品牌設計的首款包款，為了紀念品牌創始人Salvatore Ferragamo先生開設於好萊塢大道上的首家工作室專賣店Hollywood Boot Shop，所以具有非常重要的意義。而擁有編織細節的米白色VIVA包，則是Paul Andrew以標誌性VARA蝴蝶結元素加以大膽創新的成果，蝴蝶結尺寸更大，具備空氣感的包身也更顯年輕。除了編織款，還有素面款式可以選擇，這款包也是自去年推出後就備受歡迎。
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