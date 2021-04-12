蜂蜜醬脆雞、日光檸檬蛋撻！肯德基「野餐系餐點」來了

隨著春天到來，也適合出外享受野餐時光。肯德基本次選用比利時檸檬醬、特製蜂蜜醬等佐醬，以春日野餐的概念，全新推出「日光檸檬蛋撻」與「蜂蜜醬脆雞」等2款新品，透過不同的醬香增添層次風味。另外肯德基也與手遊「新笑傲江湖M」合作，凡購買指定套餐，就可獲得虛擬寶物兌換券。

肯德基此次推出的「日光檸檬蛋撻」，概念取自於法式經典檸檬塔。在葡式蛋撻的焦糖塔頂上，擠上清爽的檸檬奶油霜，再填滿酸甜的比利時進口檸檬醬，讓外觀看似一輪小太陽。咬下後，可見到緩緩流下的檸檬醬，並品嚐到酸甜檸檬與奶蛋餡融合的滋味，單顆售價42元，另有雙色蛋撻禮盒、日光檸檬蛋撻禮盒等不同選擇，購買套餐、桶餐可享加點價，原味蛋撻加價7元可升級日光檸檬蛋撻。供應時間自4月13日至6月21日止。

同步新登場的「蜂蜜醬脆雞」，使用爆香蒜末、水果、蜂蜜調製成香甜的蜂蜜蒜味醬，淋在咔啦脆雞上後，再灑上蒜角粒增添口感。品嚐時，除了咔啦脆雞本身的滋味外，還能夠享受特製蜂蜜蒜味醬的清爽甜香，單點每塊61元，另有個人套餐、重量級XL套餐、雙人分享餐、派對餐等多種方案，供應時間為4月13日至5月24日。（基隆仁一、桃園大興西、新竹竹東、高雄三多等4間門市，銷售時間為5月4日至5月24日）