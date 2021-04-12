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活在自己世界！王柏傑站台RADO表 最愛黑金配一表搞定

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
王柏傑以品牌好友身份站台雷達表（RADO）庫克船長精密陶瓷鏤空自動腕表記者會，並自陳最愛「黑金」款。記者 / 王聰賢攝影（合成圖）
王柏傑以品牌好友身份站台雷達表（RADO）庫克船長精密陶瓷鏤空自動腕表記者會，並自陳最愛「黑金」款。記者 / 王聰賢攝影（合成圖）

從2019年200米的精鋼七珠鍊帶、2020年首發的300米三版帶，再到2020下半年乘勝追擊的青銅表，雷達（RADO）復刻1962年古董款的庫克船長（Captain Cook）系列，終於在2021再升級，將看家本領「高科技精密陶瓷」運用於全新表款設計，今日發表新品並邀請到品牌好友王柏傑、人氣站台。

甫與謝欣穎傳出戀情的他，採訪時表示，兩人都是「活在自己世界」的人、活出真實自我，一如雷達表品牌宣言「盡情感受（Feel It！）」他並表示新款全陶瓷腕表的重量相對輕盈，有運動感、但又時尚，配戴起來更輕盈、更舒服，一只腕表便能輕鬆搞定造型。他並特別提到，無論露營、戶外運動都很合適，並自陳對於黑金款特別情有獨鍾。

維持1962年如箱型藍寶石水晶玻璃、劍形指針等特色的「庫克船長」系列，新品尺寸從42毫米微幅「增肌」到43毫米，帶來更鮮明的「肌肉感」。同時由於陶瓷較精鋼為輕的特點，腕表配戴上手的重點感反較原本42毫米的精鋼款為輕，各有特色。

「Nivachron™游絲」則首次出現在雷達專用的R734型自動上鍊機芯，是表款另一特色。Nivachron™游絲具有抗磁、抗震、耐溫度變化等特點，並經五方位調校，動力儲存並達80小時，假使周五脫下手表靜置、周一上班時依然能保有足夠運作動能；加上快拆表帶的風格切換，不僅是每日配戴的Daily Watch、也是可渡過假日周末的Weekend Watch。一體成形的高科技精密陶瓷表殼，另有玫瑰金色PVD塗層不銹鋼旋轉表圈款，以及電漿色高科技陶瓷表殼三種款式。價位則自10萬出頭至12萬元不等。

RADO庫克船長高科技精密陶瓷鏤空自動表，黑色橡膠表帶內側也有RADO品牌字樣，10萬2,100元。圖 / 雷達表提供。
RADO庫克船長高科技精密陶瓷鏤空自動表，黑色橡膠表帶內側也有RADO品牌字樣，10萬2,100元。圖 / 雷達表提供。
最近曝光新戀情的王柏傑認愛謝欣穎，並表示兩人都是「活在自己世界的人」，真情流露。記者 / 王聰賢攝影。
最近曝光新戀情的王柏傑認愛謝欣穎，並表示兩人都是「活在自己世界的人」，真情流露。記者 / 王聰賢攝影。
瑞士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕表，11萬4,400元。圖 / 雷達表提供。
瑞士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕表，11萬4,400元。圖 / 雷達表提供。
王柏傑表示新款庫克船長高科技陶瓷腕表的重量相對輕盈，有運動感、但又時尚，配戴起來更輕盈舒服，一只腕表便能輕鬆搞定造型。記者 / 王聰賢攝影。
王柏傑表示新款庫克船長高科技陶瓷腕表的重量相對輕盈，有運動感、但又時尚，配戴起來更輕盈舒服，一只腕表便能輕鬆搞定造型。記者 / 王聰賢攝影。
雷達表Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空自動腕表，11萬7,500元。圖 / 雷達表提供。
雷達表Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空自動腕表，11萬7,500元。圖 / 雷達表提供。
自2019年問世以來，庫克船長首次推出全陶瓷款式並搭配品牌專用、使用Nivachron™游絲的R734自動上鍊機芯。圖 / RADO提供（合成圖）。
自2019年問世以來，庫克船長首次推出全陶瓷款式並搭配品牌專用、使用Nivachron™游絲的R734自動上鍊機芯。圖 / RADO提供（合成圖）。
R734自動上鍊機芯具備品牌首度使用的Nivachron™游絲，並有80小時動力儲存，是daily watch、也是weekend watch。圖 / 雷達表提供。
R734自動上鍊機芯具備品牌首度使用的Nivachron™游絲，並有80小時動力儲存，是daily watch、也是weekend watch。圖 / 雷達表提供。

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