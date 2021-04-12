活在自己世界！王柏傑站台RADO表 最愛黑金配一表搞定

從2019年200米的精鋼七珠鍊帶、2020年首發的300米三版帶，再到2020下半年乘勝追擊的青銅表，雷達（RADO）復刻1962年古董款的庫克船長（Captain Cook）系列，終於在2021再升級，將看家本領「高科技精密陶瓷」運用於全新表款設計，今日發表新品並邀請到品牌好友王柏傑、人氣站台。

甫與謝欣穎傳出戀情的他，採訪時表示，兩人都是「活在自己世界」的人、活出真實自我，一如雷達表品牌宣言「盡情感受（Feel It！）」他並表示新款全陶瓷腕表的重量相對輕盈，有運動感、但又時尚，配戴起來更輕盈、更舒服，一只腕表便能輕鬆搞定造型。他並特別提到，無論露營、戶外運動都很合適，並自陳對於黑金款特別情有獨鍾。

維持1962年如箱型藍寶石水晶玻璃、劍形指針等特色的「庫克船長」系列，新品尺寸從42毫米微幅「增肌」到43毫米，帶來更鮮明的「肌肉感」。同時由於陶瓷較精鋼為輕的特點，腕表配戴上手的重點感反較原本42毫米的精鋼款為輕，各有特色。