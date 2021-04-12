瑞莎為CITIZEN化身公主演繹迪士尼女表 直呼「夢幻造型就是要搭配夢幻表」

雖然離今年母親節還將近1個月，但CITIZEN已迫不及待的為女性消費者呈現這季新款女表，特別的是首度與迪士尼跨界，打造多款以「公主」為主要形象的表款。並請來「美女與野獸」貝兒公主大粉絲的瑞莎站台搶先演繹，讓她也直呼說：「夢幻造型就是要搭配夢幻表」。

擁有模特兒、體操教練、童裝品牌負責人等多重身份的瑞莎，堪稱是最忙碌的「台灣媳婦」之一。她表示自己購買CITIZEN許多年了，所以當得知獲邀來詮釋新腕表時十分的開心，而且還是品牌首次與迪士尼的跨界合作。瑞莎也在新表款記者會上透露：「在還沒電影的時候，我就最喜歡貝兒公主，算是我的偶像，而且女兒也同樣喜歡」，她覺得自己的內心和貝兒一樣，既勇敢又堅強。有意思的是，瑞莎還自招是在有了女兒之後，才曾經一起變裝成貝兒公主，讓她一圓兒時夢想。同時，瑞莎也提到近期女兒也開始學習韻律體操，頗有要接班媽媽的意味，讓她在談及此事時，臉上總掛滿笑意。

而首次看到CITIZEN與迪士尼合作的新表款，瑞莎也覺得非常的優雅，特別是配戴的貝兒公主款，「白蝶貝的表盤，會因為環境、穿的衣服顏色，而反射出不同的光線」，上面裝飾的玫瑰花圖案、鑽石以及黃玉，看起來也十分高貴又好搭配。問及母親節到來之際，是否會對自己媽媽有所表示？瑞莎也不假思索的說：「好的手表就是很棒的禮物」。而且還會考慮要入手同款跟女兒一起搭配成母女表，瑞莎說：「因為不這樣話，馬上就會被她（女兒）佔為己有」，也讓人看到她對子女的寵愛。

CITIZEN為女性消費者呈現這季新款女表，特別的是首度與迪士尼跨界，打造多款以「公主」為主要形象的表款。記者沈昱嘉／拍攝

CITIZEN全新迪士尼女表，雖是以動畫角色為主，卻不會過於幼稚，因為品牌不以具象的公主、女王圖案為主題，而是利用象徵的元素點綴。像是瑞莎最愛的EM0823-58D腕表，白蝶貝表盤上刻畫故事中最重要的玫瑰花圖騰，搭配鑽石點綴，而且外表圈的部分還裝飾黃玉呼應貝兒公主的禮服顏色。表盤上有著波浪紋、魚尾以及12點鐘方向的貝殼紋裝飾的EM0820-56N表款，不難讓人聯想到是源自「小美人魚」。表背刻有「Fearless by nature（天生無所懼）」字樣的EM0580-58N腕表，便是出自「冰雪奇緣」艾莎女王。若偏愛實用款，就不會錯過玫瑰金EW2593-87Y表款和精鋼材質EW2590-85D腕表，同樣為蝶貝表盤，並具備不須定期更換電池的光動能及日期顯示。

瑞莎為CITIZEN迪士尼系列女表上市站台，並詮釋貝兒公主款EM0823-58D腕表29,800元。記者沈昱嘉／拍攝

瑞莎為CITIZEN迪士尼系列女表上市站台，並詮釋貝兒公主款EM0823-58D腕表29,800元。記者沈昱嘉／拍攝

瑞莎為CITIZEN迪士尼系列女表上市站台，並詮釋貝兒公主款EM0823-58D腕表29,800元。記者沈昱嘉／拍攝

瑞莎為CITIZEN迪士尼系列女表上市站台，並詮釋貝兒公主款EM0823-58D腕表29,800元。記者沈昱嘉／拍攝

瑞莎為CITIZEN迪士尼系列女表上市站台，並詮釋貝兒公主款EM0823-58D腕表29,800元。記者沈昱嘉／拍攝

CITIZEN迪士尼系列EM0580-58N腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配蝶貝表盤15,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN迪士尼系列EM0823-58D腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼、表鍊，搭配蝶貝表盤29,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN EW2590-85D腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配蝶貝表盤9,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN EW2593-87Y腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼、表鍊，搭配蝶貝表盤10,900元。圖／CITIZEN提供