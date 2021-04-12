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家樂福母親節早鳥預購滿500送50 愛買量販限店推「代客料理」服務

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
6吋多那之絮語蛋糕，售價558元。圖／家樂福提供
6吋多那之絮語蛋糕，售價558元。圖／家樂福提供

每到母親節就是各式華麗蛋糕登場的最佳時機，近年量販通路也紛紛加入母親節蛋糕預購戰局，要用甜到心坎裡的蛋糕甜點狙擊媽咪的心。

家樂福即日起至5月4日前單筆購買或預購母親節促銷目錄商品（酒類除外）每滿500元贈50元現金折價劵，可累贈，單筆最高贈2,500元。即日起至5月9日前單筆購買8吋水果之丘蛋糕加購任一款8吋蛋糕再享9.5折優惠，其中特別推薦首度登場的3款蛋糕新品，包括「純香黑芝麻花生蛋糕」，使用小農栽培醇黑芝麻研磨製成的黑芝麻醬，搭配北港特級花生調製出來絲滑花生醬，譜出口感濃郁卻帶點樸實的純真滋味；「多那之絮語蛋糕」以法式甜點技法製成巧克力香緹，深藏在軟綿的巧克力蛋糕夾層中，搭配獨家提拉米蘇幕斯，苦甜風味濃郁多層次，適合熱愛巧克力的媽媽。另外，芋泥控媽媽則是不能錯過芋泥卡士達幕斯蛋糕，濃香芋泥餡搭輕柔芋泥幕斯再結合甜而不膩卡士達布丁，每口都是絕配。

愛買量販母親節蛋糕也開放早鳥預購中，今年共推出18款母親節蛋糕，傳統、起司、創新等各式母親節蛋糕最低199元起，其中新品占3成，即日起至5月2日預購母親節系列蛋糕滿500元即贈50元麵包現金折價券，單筆最高贈200元。矚目新品有夢幻的「彩虹多莉蛋糕」、口感豐厚的「瑞士頂級巧克力蛋糕」及酸甜不膩口的「檸檬香草蛋糕」，每個售價599元。

另外，想要讓媽媽輕鬆過節，愛買量販「代客料理」量販餐廳，只要加代客料理費30元，即享活龍蝦、牛排、松阪豬和海鮮等指定新鮮食材「現買、現煮、現食」服務，成為民眾午晚餐的熱門選擇。即日起於板橋南雅店、桃園店、新竹店、復興店和水湳店等5家擁有「代客料理」服務的門市，更搶攻健康風潮推出「鐵板燒健康餐盒」，有舒肥雞胸肉、香煎鮭魚和雞腿排3種主食可挑選，再搭配五穀米、蔬菜、南瓜塊和水煮蛋，售價皆99元，每日限量供應。

8吋純香黑芝麻花生蛋糕，售價458元。圖／家樂福提供
8吋純香黑芝麻花生蛋糕，售價458元。圖／家樂福提供
彩虹多莉蛋糕（6吋），售價599元。圖／愛買量販提供
彩虹多莉蛋糕（6吋），售價599元。圖／愛買量販提供
瑞士頂級巧克力蛋糕（6吋），售價599元。圖／愛買量販提供
瑞士頂級巧克力蛋糕（6吋），售價599元。圖／愛買量販提供

母親節 巧克力

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