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貓奴注意！金雞母與貓小姐Ms.Cat聯名粉萌系甜品登場

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
金雞母Jingimoo與圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作，推出限定甜品與冰品。圖／聯合數位文創提供
金雞母Jingimoo與圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作，推出限定甜品與冰品。圖／聯合數位文創提供

百花齊放的春天，絕對少不了夢幻少女系的粉色甜品！永康商圈知名甜品店金雞母Jingimoo，與深受貓奴喜愛的圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作，推出四款期間限定甜品與冰品，以櫻花與草莓入味，調配出最應景的粉紅色萌系甜品。

位於永康商圈巷弄內的知名甜品店金雞母Jingimoo，向來以吸睛的冰品，及簡約日系風的店內裝潢，深受年輕人喜愛。這次貓小姐Ms.Cat讓畫筆下的貓咪們，調皮的藏匿在粉色櫻花林裡，還能與穿著和服的貓少女牽手合影，即使不能出國，也能感受置身於日本喫茶店的氛圍。

此外，聯合數位文創旗下商店品牌「u.Point有點市」，集結貓小姐Ms.Cat、反應過激的貓、懶洋洋喵之助等當紅創作者，推出「躲貓貓櫻花季快閃店」，打造「粉色櫻花貓神社」、「反應過激的貓櫻花廟會」、「懶洋洋喵之助櫻花喫茶屋」、「貓小姐Ms.Cat櫻花緣廊」，將日本賞櫻的場景全搬進松菸，絕對是今年春天最不可錯過的粉紅打卡聖地。

另外，現場還有金雞母Jingimoo期間限定冰品「春櫻草莓牛奶刨冰」，每周六日限定販售，讓這個春天不只有粉萌草莓櫻花冰品相伴，還能與可愛貓咪一起賞櫻賣萌。

櫻花季 冰品

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