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快閃店限定 買雪莉炸彈怪美限定版抽蔡依林演唱會門票

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈怪美快閃店」外觀正面。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈怪美快閃店」外觀正面。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

JOHNNIE WALKER宣布贊助蔡依林Ugly Beauty世界巡迴演唱會台北加演場，並將於4月16至18日於台北信義威秀中庭廣場限時推出「雪莉炸彈怪美快閃店」。活動現場將推出「雪莉炸彈怪美限定版」，當場即買即抽一票難求的演唱會門票。預計活動期間三天，共將提供400張門票作為抽獎，數量有限，抽完為止。

富有經典雪莉桶豐厚的莓果、蜜餞及巧克力風味的JOHNNIE WALKER SHERRY BOMB雪莉炸彈，正呼應著「怪美（Ugly Beauty）」不被框架所束縛的酷甜，就如同交織著跳動多變的音符在口中迸發，衝擊著你的感官體驗。

JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈怪美快閃店」，號召鋼鐵Ugly Beauty粉絲們打破世俗規則、務必親臨快閃店秀出自己的最潮「怪美」態度。現場推出的極限量「雪莉炸彈怪美限定版」，除了JOHNNIE WALKER雪莉炸彈威士忌一瓶外，還包含以演唱會Ugly Beauty主題色螢光綠與雪莉炸彈炫目桃紅為設計元素的繽紛提袋。

活動期間與快閃店拍照打卡，還能立即試飲時下最潮的「雪莉炸彈怪美特調」，清爽冬瓜茶×馥郁香甜的雪莉炸彈保證瞬間衝擊味蕾，帶你呸（Play）出最不一樣的威士忌體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈怪美快閃店」主視覺。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈怪美快閃店」主視覺。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER SHERRY BOMB「雪莉炸彈」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER SHERRY BOMB「雪莉炸彈」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈怪美限定版」組合，售價820元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER「雪莉炸彈怪美限定版」組合，售價820元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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