TART TAIPEI信義區A11快閃店 14日起推出芋香霜淇淋

由米其林星級廚林明健（Chef Kin）打造的TART TAIPEI手工酥塔新光三越信義A11館快閃店，預定4月14日起推出芋香霜淇淋，以大甲芋頭製成的霜淇淋，搭配手工芋圓及酥塔碎，以浪漫粉紫與溫柔香氣席捲視覺與味蕾，每支售價98元。之後還有黃金流沙、珍珠港式奶茶、班蘭咖椰等口味，將陸續輪番上市。

這款在TART TAIPEI新光三越信義A11館快閃店獨家限定的芋香霜淇淋，使用新鮮台灣大甲檳榔心芋頭熬煮成芋泥，加入鮮奶、法國鮮奶油製成，先在杯底鋪上金黃色酥塔碎，再擠入芋香霜淇淋，加上手工自製Q軟芋圓，最後再撒上酥塔碎，香氣濃郁口感綿密，交織香脆酥塔碎，芋頭天然的淡紫色浪漫吸睛，濃濃芋香融化芋頭控的心。

除了芋香口味之外，另有黃金流沙、珍珠港式奶茶、班蘭咖椰等口味輪番上市。其中，黃金流沙霜淇淋以手工拌炒鹹蛋黃融合奶油乳酪，加入鮮奶製成霜淇淋，香濃鹹甜滋味讓人一口接一口欲罷不能。底層滿鋪酥塔碎，再擠入黃金流沙霜淇淋，最後再撒上酥塔碎，綿密鹹甜之中夾雜酥脆口感。

珍珠港式奶茶霜淇淋將錫蘭紅茶加入黑白淡奶及鮮乳，製成茶香濃郁的港式奶茶霜淇淋，再加入濃甜入味Q香彈口的黑糖珍珠，濃厚茶香與酥香塔皮交織，交織出口感豐富的台港混血療癒滋味。