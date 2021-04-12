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人氣爆棚！唐寧「雲朵舒舒」超美 點就送冰滴拿鐵
「奎克咖啡」每推出季節限定新品，總能掀起網美打卡熱潮，這次季節限定的TWININGS唐寧茶主題餐點，將英式經典唐寧茶融合新鮮果漾，以茶入味打造夢幻雲朵舒舒及暢涼茶冰沙，一開賣就狂掀話題。為回饋消費者，4/30前只要消費「皇家春茶派對」任一品項，就送奎克招牌冰滴拿鐵。
TWININGS唐寧茶是英國皇室御用的茶品牌，奎克咖啡以TWININGS的經典皇家伯爵茶及香甜蜜桃茶為基底，搭配新鮮草莓與沁香蜜桃，打造四款季節新品，包含伯爵香檸雲朵舒舒、香橙蜜桃雲朵舒舒、草莓橙香伯爵茶冰沙、荔香春漾蜜桃茶冰沙。
其中最受歡迎的「雲朵舒舒」，源自法國著名甜點「舒芙蕾Soufflé」，以奎克獨家配方調製而成，口感如雲朵般輕柔，更加蓬鬆綿密、入口即化，剛出爐時為最佳品嘗時機，每一口都能感受到甜美的香氣，被稱為「稍縱即逝的美味」。享用時，建議先從雲朵舒舒中間挖一口品嘗原味，再加入奎克自製果醬或搭配冰淇淋一起吃，可嘗出不同的風味。
為免選擇障礙，奎克咖啡也推出「伯爵香檸雲朵舒舒套餐」及「香橙蜜桃雲朵舒舒套餐」兩種組合，套餐優惠價北部門市299元/套，中南部門市289元/套。
此外，即日起至4/30，出示奎克咖啡官方發布的優惠畫面，至全台奎克咖啡門市消費「皇家春茶派對」任一品項，無論是單點或是套餐，即贈送招牌冰滴拿鐵。
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